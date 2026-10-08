Vingt-trois cantons ont présenté leurs prévisions budgétaires pour l'année 2027. Onze d'entre eux s'attendent à un déficit. Découvrez notre carte interactive.

Les finances cantonales se détériorent pour 2027

Les finances cantonales se détériorent pour 2027

ATS Agence télégraphique suisse

23 cantons ont présenté leur budget pour l'année 2027. Onze d'entre eux prévoient un déficit, tandis que douze affichent un budget à peine équilibré ou enregistrent un excédent.