Les finances cantonales se détériorent pour 2027

ATS Agence télégraphique suisse
23 cantons ont présenté leur budget pour l'année 2027. Onze d'entre eux prévoient un déficit, tandis que douze affichent un budget à peine équilibré ou enregistrent un excédent.
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