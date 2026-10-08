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Budgets des cantons
Les finances cantonales se détériorent pour 2027

Vingt-trois cantons ont présenté leurs prévisions budgétaires pour l'année 2027. Onze d'entre eux s'attendent à un déficit. Découvrez notre carte interactive.
Publié: il y a 15 minutes
Seuls douze cantons affichent un budget équilibré ou un léger excédent pour 2026. (image d'illustration)
Photo: MARTIAL TREZZINI
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ATS Agence télégraphique suisse

23 cantons ont présenté leur budget pour l'année 2027. Onze d'entre eux prévoient un déficit, tandis que douze affichent un budget à peine équilibré ou enregistrent un excédent.

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