Au menu de ce mercredi 12 novembre: la fête de Noël de KKS, des élus suisses à Washington, la coûteuse broche de Bonaparte, la plainte pour diffamation contre une élue neuchâteloise et pour finir les polémiques autour de l'initiative «Service citoyen».

En période d'économie, Karin Keller-Sutter a annulé la fête de Noël de son département. Photo: keystone-sda.ch

Le saviez-vous? Des aurores boréales ont illuminé le ciel suisse cette nuit. Et ce n’était pas la seule surprise du jour. Avec l’aide de l’ATS, Blick vous propose un tour d’horizon des actualités suisses de ce mercredi 12 novembre. C'est parti!

1 Pas de fête de Noël pour les employés de KKS

Economies budgétaires obligent, la présidente de la Confédération Karin Keller-Sutter a annulé la traditionnelle fête de Noël au Bernerhof de son département, le Département fédéral des finances (DFF), écrivent mercredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Cette décision a été expliquée en interne par la volonté de donner l'exemple. La fête regroupant tout le département sera remplacée à l'avenir par des événements plus modestes organisés dans les différentes unités administratives, précise dans les journaux une porte-parole du DFF. Aucune information concrète sur les économies réalisées n'a été donnée.

2 Des élus suisses à Washington

Une délégation de sept parlementaires suisses était à Washington au début novembre en même temps que les six chefs d'entreprises helvétiques qui ont été reçus dans le Bureau ovale par le président américain Donald Trump pour trouver une issue aux droits de douane américains, rapporte mercredi «ArcInfo». Les élus participaient au traditionnel voyage de l'association parlementaire Suisse-USA. Ils ont multiplié les rencontres avec des parlementaires et ministres américains, ainsi que des responsables d'entreprise, dans la capitale américaine puis en Caroline du Nord. Cette «diplomatie parallèle» est «utile pour passer des messages», indique dans le journal le président de la délégation, le conseiller national Damien Cottier (PLR/NE).

3 Un peu de Bonaparte à Genève

Une broche ornée de diamants ayant appartenu à l'empereur français Napoléon Bonaparte est vendue aux enchères mercredi chez Sotheby's à Genève. Le bijou, estimé entre 120'000 et 200'000 francs, faisait partie des effets personnels que l'empereur avait dû abandonner dans sa fuite face aux soldats britanniques et prussiens à l'issue de la bataille de Waterloo. Cette pièce unique fut créée pour Napoléon vers 1810, «probablement pour orner son bicorne lors d'occasions spéciales», précise la maison de vente.

4 Une élue neuchâteloise jugée pour ses propos sur Gaza

Une séance de tentative de conciliation se tient mercredi devant le Tribunal de police de La Chaux-de-Fonds (NE) entre l'élue PVL Brigitte Leitenberg et le conseil communal. Les cinq conseillers communaux ont déposé une plainte pour diffamation à l'encontre de la conseillère générale et députée, à la suite de propos sur le réseau social Facebook en lien avec la situation à Gaza. Le ministère public a requis 30 jours-amende à 120 francs contre la prévenue.

5 Polémique autour de l'initiative «Service citoyen»

L’initiative «Service citoyen», portée par Noémie Roten et présentée comme un projet d’égalité entre femmes et hommes dans le service à la collectivité, se retrouve au cœur de deux polémiques. D’une part, près de la moitié de son financement provient du pharmacien zurichois Leopold Brügger, connu pour ses positions anti-avortement, révèle Blick. D’autre part, la campagne est accusée de dumping salarial dans la récolte de signatures: après avoir dénoncé des prestataires peu éthiques, le comité aurait lui-même rémunéré ses récolteurs entre 2,50 et 3,50 francs par signature, soit bien en dessous des standards habituels. L'initiative sera soumises au vote le 30 novembre.