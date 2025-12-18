DE
FR

Débats sur le budget 2026
Le Parlement doit se départager sur les sujets clivants vendredi

Le Conseil national et le Conseil des Etats s'affrontent sur le budget 2026. Les principaux désaccords concernent les ressources de certains départements et Suisse Tourisme. Une conférence de conciliation aura lieu vendredi pour trouver un accord final.
Publié: 09:36 heures
Le budget 2026, présenté par le rapporteur de commission Jacques Nicolet (UDC/VD) au National, a occupé les parlementaires pendant de longues heures.
Photo: ANTHONY ANEX
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le National et le Conseil des Etats devront s'accorder vendredi sur le budget 2026. Quelques désaccords persistent, principalement sur les montants prévus pour les ressources de plusieurs départements.

Le Conseil national veut couper de moitié le budget dédié aux ressources dans les départements des finances, de l'environnement et de l'économie, jugeant que cette enveloppe n'a jusqu'ici fait que grandir sans raison valable apparente. Il a maintenu cette position jeudi. Le Conseil des Etats veut, lui, maintenir les montants prévus. Les deux Chambres devront se mettre d'accord vendredi en conférence de conciliation. Elles auront aussi à décider si Suisse Tourisme verra son budget coupé ou non.

Certains sujets clivants

Malgré les petites divergences restantes, les élus se sont félicités des compromis trouvés au cours des débats. Conseillers nationaux et aux Etats sont rapidement tombés d'accord par exemple sur une augmentation du budget pour l'armement, la cybersécurité, Fedpol ainsi que pour l'agriculture et la viticulture.

Le budget vaudois
Le budget vaudois 2026 approuvé de justesse et à contre-coeur
«Mauvais» et «sans dialogue»
Le budget vaudois 2026 approuvé de justesse et à contre-coeur
Revivez le vote final sur le budget vaudois 2026
Live
94 «oui» et 44 «non»
Revivez le vote final sur le budget vaudois 2026, finalement accepté

Ils ont aussi trouvé un terrain d'entente concernant l'enveloppe pour le centre antipoison Tox Info, qui bénéficiera de 1,5 million pour assurer sa survie, et sur le soutien dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le refus dans un premier temps du National d'ajouter un million dans l'enveloppe prévue à cet effet avait fait un tollé auprès de la population. Il était ensuite revenu sur sa décision.

Le budget voté jeudi au National prévoit un solde structurel de 94,88 millions de francs, contre 58,2 au Conseil des Etats. En cas de désaccord persistant à l'issue de la conférence de conciliation, la proposition de budget la moins élevée l'emporte.

