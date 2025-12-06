DE
FR

Accès temporaires au village
Les éboulements se sont calmés au-dessus de Brienz (GR)

Le risque d'effondrement au-dessus de Brienz (GR) s'est atténué. Le glissement de roches menaçant le village s'est largement arrêté, mais les évacuations préventives restent en vigueur jusqu'à une nouvelle évaluation des dangers.
Publié: il y a 11 minutes
Le risque d'effondrement au-dessus de Brienz (GR) s'est atténué.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le risque d'effondrement du plateau au-dessus du village grison de Brienz n'existe plus pour le moment. Le glissement de l'amas de roches qui menaçait le village s'est en grande partie stoppé, a annoncé la commune samedi dans son bulletin d'information.

A lire aussi
Petits éboulements à Brienz mais pas de chutes de pierre
Avec vidéo
Nouvelle alerte
Petits éboulements à Brienz mais pas de chutes de pierre
Brienz est sauvé du pan de roche qui menaçait de s'effondrer… pour l'instant
Risque d'éboulement massif
Brienz est sauvé du pan de roche qui menaçait de s'effondrer… pour l'instant

Les évacuations ordonnées à titre préventif ne seront toutefois pas levées tant que le danger lié aux nouvelles conditions ait pu être évalué. Des accès temporaires au village devraient à nouveau être possible avant les fêtes, ajoute la commune.

La progression du «plateau Est», estimé à 300'000 mètres cubes de roches, avait fortement accéléré en novembre. Elle a provoqué plus d'une centaine d'éboulements durant plusieurs jours la semaine dernière, détruisant de nombreux points de mesure. Jeudi, de nouveaux points de mesure ont été installés sur le nouvel amas d'éboulis et sur le «plateau Ouest».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus