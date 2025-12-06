Le risque d'effondrement au-dessus de Brienz (GR) s'est atténué. Le glissement de roches menaçant le village s'est largement arrêté, mais les évacuations préventives restent en vigueur jusqu'à une nouvelle évaluation des dangers.

Les éboulements se sont calmés au-dessus de Brienz (GR)

ATS Agence télégraphique suisse

Le risque d'effondrement du plateau au-dessus du village grison de Brienz n'existe plus pour le moment. Le glissement de l'amas de roches qui menaçait le village s'est en grande partie stoppé, a annoncé la commune samedi dans son bulletin d'information.

Les évacuations ordonnées à titre préventif ne seront toutefois pas levées tant que le danger lié aux nouvelles conditions ait pu être évalué. Des accès temporaires au village devraient à nouveau être possible avant les fêtes, ajoute la commune.

La progression du «plateau Est», estimé à 300'000 mètres cubes de roches, avait fortement accéléré en novembre. Elle a provoqué plus d'une centaine d'éboulements durant plusieurs jours la semaine dernière, détruisant de nombreux points de mesure. Jeudi, de nouveaux points de mesure ont été installés sur le nouvel amas d'éboulis et sur le «plateau Ouest».