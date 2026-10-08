Quelque 250'000 oiseaux migrateurs observés en Suisse

En Suisse, 3400 passionnés ont observé 250'000 oiseaux migrateurs lors des Journées BirdLife. Parmi eux, des espèces rares comme le circaète Jean-le-Blanc et le pouillot à grands sourcils ont été recensées sur 61 sites d'observation.

ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 3400 personnes ont participé le week-end dernier aux Journées BirdLife des oiseaux migrateurs en Suisse. Les participants ont dénombré environ 250'000 oiseaux, principalement des pigeons ramiers, des pinsons des arbres et des étourneaux sansonnets.

Des espèces plus rares, comme le circaète Jean-le-Blanc et le pouillot à grands sourcils, ont également été observées lors de cette édition d'EuroBirdwatch, organisée simultanément dans plusieurs pays européens, indique jeudi BirdLife Suisse dans un communiqué. En Suisse, 61 sites d'observation avaient été prévus.

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L'organisation profite de ce bilan pour alerter sur les menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs. La disparition de leurs habitats, notamment sous l'effet de l'agriculture intensive, constitue le principal danger. La raréfaction des insectes, dont se nourrissent la plupart de ces oiseaux, complique également leur survie.

BirdLife dénonce en particulier les incitations financières de la politique agricole suisse qui favorisent, selon elle, des pratiques dommageables pour la biodiversité. Les collisions avec les surfaces vitrées et les infrastructures, ainsi que le braconnage, représentent d'autres menaces.

L'organisation appelle les autorités et les milieux politiques à renforcer la protection des habitats, aussi bien sur les sites de nidification que le long des voies migratoires et dans les quartiers d'hiver.