DE
FR

Des espèces rares
Quelque 250'000 oiseaux migrateurs observés en Suisse

En Suisse, 3400 passionnés ont observé 250'000 oiseaux migrateurs lors des Journées BirdLife. Parmi eux, des espèces rares comme le circaète Jean-le-Blanc et le pouillot à grands sourcils ont été recensées sur 61 sites d'observation.
Publié: il y a 15 minutes
1/2
Quelque 3400 passionnés ont participé ce week-end aux Journées BirdLife dans toute la Suisse.
Photo: Anadolu
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Quelque 3400 personnes ont participé le week-end dernier aux Journées BirdLife des oiseaux migrateurs en Suisse. Les participants ont dénombré environ 250'000 oiseaux, principalement des pigeons ramiers, des pinsons des arbres et des étourneaux sansonnets.

Des espèces plus rares, comme le circaète Jean-le-Blanc et le pouillot à grands sourcils, ont également été observées lors de cette édition d'EuroBirdwatch, organisée simultanément dans plusieurs pays européens, indique jeudi BirdLife Suisse dans un communiqué. En Suisse, 61 sites d'observation avaient été prévus.

xxx

L'organisation profite de ce bilan pour alerter sur les menaces qui pèsent sur les oiseaux migrateurs. La disparition de leurs habitats, notamment sous l'effet de l'agriculture intensive, constitue le principal danger. La raréfaction des insectes, dont se nourrissent la plupart de ces oiseaux, complique également leur survie.

BirdLife dénonce en particulier les incitations financières de la politique agricole suisse qui favorisent, selon elle, des pratiques dommageables pour la biodiversité. Les collisions avec les surfaces vitrées et les infrastructures, ainsi que le braconnage, représentent d'autres menaces.

L'organisation appelle les autorités et les milieux politiques à renforcer la protection des habitats, aussi bien sur les sites de nidification que le long des voies migratoires et dans les quartiers d'hiver.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Vignes chargées et lumière d'automne, le chemin du vignoble de Branson à Loèche (Leuk) est l'un des plus beaux du Valais.
Présenté par
SBB_Logo POS_2F_PANTC_100.png
Du Chablais vaudois au Valais
Huit escapades à vivre en train, de la vigne aux sommets
Quand le groupe tire, la motivation suit presque toute seule.
Présenté par
ASICS_SMSB_Lockup_ASICS Blue_RGB.png
Un psychologue du sport décrypte le phénomène
Pourquoi les run club conquièrent nos villes
VIER PFOTEN_2025-06-04_00014.jpg
Présenté par
QP logo with claim_left_grey_bold.png
Comme nos chiens et nos chats
Les vaches ont des amies et les cochons sont intelligents
Proviande_Metzgete.jpg
Présenté par
proviande-logo-fr.png
Du boudin à la choucroute
La cochonnade, car tout est bon dans le cochon
20260924_TS_CompetitionDay2_230.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: le parcours d'Augustin Mettraux
Un escalier pour monter sur le podium?
In der Schweiz wurde aufgrund des heissen und trockenen Sommers vielerorts bereits im August geerntet.
Présenté par
mondovino_neu.jpg.jpeg
Obligés de vendanger la nuit
La chaleur record force les vignerons suisses aux vendanges précoces
20260923_TS_CompetitionDay1_081.jpg
Présenté par
2026_SwissSkills_rot_FR.jpg
WorldSkills: à Shanghaï, la relève suisse ne lâche rien
Ces jeunes Suisses qui visent l'or, malgré la pression
Articles les plus lus
    Articles les plus lus