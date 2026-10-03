Découvert inconscient dans sa voiture peu après 7h10, un automobiliste de 80 ans est décédé samedi à Busswil (BE). La police veut retracer le trajet d’une VW Polo blanche-argentée.

Un senior meurt dans un accident de la route à Busswil

Un senior meurt dans un accident de la route à Busswil

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme de 80 ans a perdu la vie samedi dans un accident de la route à Busswil (BE), dans le Seeland bernois. Selon la police, sa voiture a quitté la chaussée avant de percuter un arbre.

Une patrouille de police a découvert l’homme inconscient dans sa voiture peu après 7h10, a indiqué samedi la police cantonale de Berne. Selon les premières constatations, l’automobiliste circulait sur la Bielstrasse en direction de Studen lorsqu’il a quitté la chaussée dans un virage. Malgré les secours prodigués par la police et une équipe d’ambulanciers, l’homme serait décédé peu après sur les lieux de l’accident. La victime est un Suisse originaire du canton de Berne.

Les causes de l’accident n’étaient pas encore connues dans un premier temps. La police a ouvert une enquête et lancé un appel à témoins. Elle invite notamment les personnes ayant aperçu une VW Polo blanche-argentée dans la région de Busswil entre 6h00 et 7h10 à se manifester. La Bielstrasse est restée fermée à la circulation pendant environ trois heures et demie en raison de l’accident.