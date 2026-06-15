DE
FR

Rencontre avec des élus
Rima Hassan ressort «très enrichie» de ses échanges à Berne

L’eurodéputée Rima Hassan a rencontré des parlementaires suisses à Berne. Elle s’est dite enrichie par les échanges tournés sur Gaza et la situation en Cisjordanie.
Publié: il y a 28 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 20 minutes
1/2
«Je ressors très enrichie des échanges, à la fois sur le plan politique et humain», a déclaré Rima Hassan à l'issue de ses échanges.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'eurodéputée franco-palestinienne Rima Hassan a rencontré lundi à Berne des parlementaires membres du groupe d'amitié Suisse-Palestine. Elle a dit ressortir «très enrichie» des échanges tenus au sein du Palais fédéral.

«Je ressors très enrichie des échanges, à la fois sur le plan politique et humain», a déclaré l'eurodéputée de La France insoumise à l'issue de ses échanges avec les parlementaires suisses.

La politicienne est une figure de la défense des Palestiniens. Elle fait l'objet de plusieurs plaintes pénales en France, notamment pour apologie du terrorisme, mais n'a pas été condamnée à ce jour.

A lire également
Les colons israéliens battent des «records» de violence
L'ONU s'inquiète
Les colons israéliens battent des «records» de violence
L’UDC choisit la censure politique
Chronique
Par Quentin Mouron
L’UDC choisit la censure politique

«Articuler son militantisme depuis les espaces de pouvoir, c'est être au bon endroit, a ajouté Rima Hassan. Les choses doivent changer au sein des institutions, très largement complices d'Israël».

Le conseiller aux Etats Carlo Sommaruga (PS/GE), président du groupe d'amitié Suisse-Palestine, s'est également réjoui de la collaboration entre parlementaires européens et suisses. «On peut travailler ensemble pour faire exprimer la position majoritaire dans la population, c'est-à-dire 'ça suffit ce qui se passe à Gaza', 'ça suffit ce qui se passe en Cisjordanie'», a déclaré le Genevois.

L'ancien maire genevois Rémy Pagani, qui avait participé aux récentes flottilles pour Gaza en Méditerranée, était également présent.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Nutzt die zuckerfreien Kräuterwürfel als sportlichen Power-Garanten vor dem Rennen: Langläufer Nicola Wigger.
Présenté par
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Nicola Wigger, fondeur olympique
«Les Ricola Drink Cubes m'ont donné le boost nécessaire!»
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Présenté par
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Petits formats, grand effet!
Pourquoi les demi-bouteilles ont le vent en poupe
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus