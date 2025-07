Sept parlementaires font de la politique depuis plus de deux décennies à Berne. De nouvelles élections auront lieu à l'automne 2027. Ces conseillers de longue date se présenteront-ils une nouvelle fois?

Plus de deux décennies pour certains

1/5 Des élections auront lieu en 2027. Certains membres du Parlement font déjà de la politique depuis plus de deux décennies à Berne. Photo: keystone-sda.ch

Joschka Schaffner

Le 24 octobre 2027 déjà, les deux Chambres fédérales seront renouvelées à Berne. Après presque deux ans de législature, les parlementaires commencent déjà à se poser la question: doivent-ils se représenter? Ceux qui sont là depuis des décennies y réfléchiront sans doute de façon plus sérieuse. D'autant plus que beaucoup d'entre eux ont déjà atteint l'âge de la retraite, ou s'en approchent du moins. Blick revient sur les figures les plus anciennes du Palais fédéral.

1 Une Vert-e-s écrase tout le monde

Maya Graf, conseillère aux Etats des Vert-e-s, détient un record : aucun autre membre du Parlement n'a siégé aussi longtemps au Palais fédéral. Photo: keystone-sda.ch

Elle a pratiquement tout fait à Berne, sauf être conseillère fédérale. Maya Graf, âgée de 63 ans, fait de la politique depuis bientôt 24 ans au Palais fédéral. Elle est donc actuellement la détentrice du record de longévité sous la Coupole. Au Conseil national, elle a été officiellement nommée doyenne en 2019.

Il y a six ans, la Bâloise a tout de même accepté un peu de changement. Elle est passée à la Chambre haute. Pense-t-elle désormais se retirer? Interrogée par Blick, Maya Graf ne veut pas se prononcer. «Nous ne sommes même pas à la moitié de ma deuxième législature au Conseil des Etats et nous sommes en plein travail sur de nombreux dossiers politiques importants», fait-elle savoir. L'année prochaine, elle sera présidente de la commission de gestion du Conseil des Etats, ajoute-t-elle. Elle a encore un peu de temps avant de se concentrer sur les élections dans deux ans. «Cela se fera en temps voulu», ajoute-t-elle.

2 Au Conseil des Etats, pour toujours?

Le conseiller aux Etats UDC Hannes Germann siège au Conseil des Etats depuis bientôt 23 ans déjà. Photo: keystone-sda.ch

Le parlementaire de l'Union démocratique du centre (UDC), Hannes Germann, est un cas unique. L'homme de 69 ans siège depuis 23 ans au Palais fédéral – et ce, exclusivement en tant que conseiller aux Etats. Son travail de longue haleine au Conseil des Etats a porté ses fruits. Selon une évaluation de l'agence de communication Burson, il était l'année dernière le membre du Parlement le plus influent.

3 Deux ex-présidents de parti

Martin Bäumle, âgé de 61 ans, a commencé sa carrière politique à Berne en 2003, alors qu'il était encore membre des Vert-e-s. Il a ensuite été élu au Conseil national. Mais après y avoir passé une année, il s'est séparé du parti avec d'autres personnes partageant ses idées. La première pierre à l'édifice des Verts' libéraux a ainsi été posée. Il a présidé le parti au niveau national à partir de 2007. Dix ans plus tard, il a quitté cette fonction, mais est resté au Parlement. Fin 2027, cela fera 24 ans qu'il y est.

Un ancien président de parti national vit une situation similaire. L'ex-président du Centre Gerhard Pfister, 62 ans, et Martin Bäumle sont encore aujourd'hui des compagnons de route. De tous les parlementaires élus au Conseil national en 2003 et encore présents à Berne, ils sont les deux seuls à être restés fidèles à la Grande Chambre.

Qu'en sera-t-il après 2027? Interrogé à ce sujet, Gerhard Pfister ne veut pas s'exprimer pour le moment. Il communiquera sa décision probablement et «comme d'habitude» en année électorale lors de la conférence du Centre du canton de Zoug.

4 Les trois anciens

La centriste thurgovienne Brigitte Häberli-Koller, 66 ans, le Genevois Carlo Sommaruga, âgé également de 66 ans, du Parti socialiste (PS), et le Schwytzois Pirmin Schwander, âgé de 63 ans, de l'UDC ont deux choses en commun: ils ont tous été élus au Conseil national en 2003 et siègent tous désormais au Conseil des Etats.

Mais toutefois pas en même temps. Brigitte Häberli-Koller siège au Conseil des Etats depuis 14 ans sur les 22 qu'elle y a passés. Carlo Sommaruga a suivi en 2019, Pirmin Schwander en 2023.

Ce dernier précise à Blick qu'a priori, il se représentera en 2027. «L'horloge a été remise à zéro en 2023, comme par exemple pour les conseillers d'Etat ou d'autres titulaires de fonctions», explique-t-il. Il avait été défini lors de sa nomination qu'il se présenterait au moins pour deux mandats.

5 Les retardataires

Après ces sept parlementaires de longue date, qui font tous de la politique à Berne depuis plus de deux décennies, il y a un grand vide. Le groupe le plus ancien du Parlement fédéral n'a en effet que 18 ans à son actif, soit exactement quatre ans de moins que Gerhard Pfister et ses collègues.

Parmi les huit membres du Parlement concernés, plusieurs noms sont bien connus. Au Conseil des Etats siègent le socialiste zurichois Daniel Jositsch, 60 ans, sa collègue du même canton Tiana Angelina Moser, 46 ans, des Verts' libéraux, ainsi que le Soleurois Pirmin Bischof, 66 ans, représentant du Centre.

Le Conseil national, quant à lui, compte le Bernois Christian Wasserfallen, 44 ans, du Parti libéral-radical (PLR), le Bâlois Eric Nussbaumer, 65 ans, du PS, ainsi que trois élus zurichois de l’UDC: Alfred Heer, 63 ans, vétéran de la politique cantonale, Thomas Hurter, 61 ans, et Lukas Reimann, 42 ans. Tous trois siègent au Conseil national depuis 2007.

La plupart des partis cantonaux continuent de renoncer à la limiter la durée des mandats de leurs délégués – ou la lèvent pour les plus anciens juste avant les élections. Sur les 246 politiciennes et politiciens de l'Assemblée fédérale, seuls 15 ont derrière eux au moins quatre législatures complètes. En principe, les partis parviennent à rajeunir régulièrement leurs élus.