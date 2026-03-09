DE
Contre l'avis du national
Les Etats veulent couper dans le transport régional

Le Conseil des Etats maintient des coupes dans le budget du transport régional, malgré l’opposition du National. Les économies prévues sur trois ans s’élèvent à plus de 70 millions, contre 178 millions initialement proposés par le gouvernement.
Le budget pour le transport régional doit être réduit. C'est ce qu'à décidé le Conseil des Etats, contre l'avis du National.
Le Conseil des Etats persiste et signe: le budget pour le transport régional doit être réduit. Il a décidé lundi, par 26 voix contre 16, de maintenir des coupes dans ce secteur, contre l'avis du National.

Il a toutefois réduit l'ampleur des coupes prévues dans le paquet d'allègement 2027-2029. Les économies doivent être d'un peu plus de 70 millions sur trois ans, contre celles de 178 millions prévues par le gouvernement.

Certains sénateurs ont dit ne pas comprendre cette décision, alors que le Parlement avait validé un budget supplémentaire de 160 millions pour les transports régionaux en décembre. «Comment les compagnies de transports peuvent prendre des mesures si on vote tout et son contraire», a déclaré Baptiste Hurni (PS/NE). Sans succès.

La ministre des finances Karin Keller-Sutter a de son côté rappelé les conséquences sur les finances fédérales si on ne coupe pas. Sans cette économie, un trou de 70 millions se creusera dans les caisses, a-t-elle déclaré. Les débats se poursuivent.

