Sévère sur les transports et le climat
Le Conseil des Etats efface les souplesses du National

Le Conseil des États a rejeté la plupart des assouplissements décidés par le Conseil national dans le plan d’économies. La Chambre des cantons maintient des coupes plus importantes, notamment dans le climat et le transport régional.
Les quelques souplesses décidées par le National la semaine dernière dans le plan d'économies 2027-2029 n'ont pas fait long feu. Le Conseil des Etats a balayé lundi la plupart d'entre elles.

Le National avait réduit à 5,1 milliards le montant des économies prévues dans le paquet d'allègement du gouvernement. Le Conseil des Etats avait lui tablé sur 5,5 milliards en décembre, réduisant d'un tiers les coupes prévues par le Conseil fédéral.

Les deux Chambres semblaient aller dans la même direction. Mais le Conseil des Etats a bloqué lundi sur plusieurs mesures proposées par le National. Il s'est montré plus sévère sur le climat et le transport régional.

Les sénateurs ont réduit de 64,7 millions le montant alloué à différents postes de l'Office fédéral de l'environnement (OFEV). Ils ont aussi maintenu une coupe de 70 millions dans le transport régional. Pas question non plus d'épargner la formation continue. La Chambre des cantons a refusé d'augmenter son budget de 28,6 millions.

Référendum toujours dans l'air

Le budget pour la formation du personnel travaillant avec les victimes de violences et celui pour la filière de médecine sont parmi les seules concessions accordées au National. Le Conseil des Etats a sinon balayé les quelques petites victoires que la gauche avait obtenues, alors que le lobby paysan, soutenu par l'UDC, a réussi à épargner quasiment tout le secteur agricole.

Le dossier repart au National. Le Parlement doit boucler le dossier d'ici la fin de la session pour permettre l'organisation d'un éventuel référendum.

Les Vert-e-s sont les plus susceptibles d'en déposer un. Son ex-président Balthasar Glättli (Vert-e-s/ZH) s'est montré la semaine dernière plutôt enthousiaste à cette idée, déplorant les dommages faits à l'environnement. Une décision doit être prise le 21 mars. Le PS se montre lui plutôt réticent. Il se décidera environ une semaine plus tard.

