Près du quartier d'Allmendingen à Thoune (BE), des chars passent en trombe et des mitrailleuses crépitent. Les nerfs des riverains sont à vif. Depuis des années, l'armée enfreint l'ordonnance sur la protection contre le bruit.

Les chars et les mitrailleuses de l'Armée suisse pourrissent la vie de ces habitants

1/5 Irene Morgenthaler et Piero Catani sont en colère contre le bruit causé par l'armée. Photo: Raphaël Dupain

Robin Bäni

Une détonation retentit, un fusil d’assaut tire au loin. L'écho résonne. Puis un deuxième coup de feu, un troisième et toute une salve qui vibre dans le quartier résidentiel. «Je ne l’entends plus du tout», confie Irene Morgenthaler, 77 ans. Cette riveraine vit dans le quartier d’Allmendingen à Thoune (BE) – et elle est habituée à des choses bien plus étranges. «Quand j’ai de la visite, les gens me demandent parfois si j’habite dans une zone de guerre.» Elle le dit sans ironie.

Elle habite à 200 mètres du début de la piste de chars de Thoune (BE), la plus grande place d’armes de Suisse. Ici, des Léopard 2 tonnent et les recrues se préparent à la guerre. Les chars tirent juste derrière le chalet, dans la colline cible. Les conflits sont donc inévitables, celui de Thoune couvant depuis des années et menaçant désormais de dégénérer définitivement.

Les chars tirent dans la colline à côté des propriétés. Photo: Raphaël Dupain

Si l’on demande aux habitants d’Allmendingen depuis quand on tire ici, ils répondent: depuis que les chars et les fusils existent. En principe, ils n’ont rien contre, affirme Piero Catani, 66 ans, qui vit ici depuis 36 ans. En tant que président de l’association de quartier, il représente les riverains. L’armée doit pouvoir s’entraîner, «mais ils tirent de plus en plus intensément et grossièrement». Pendant des années, ils ont toléré le bruit. Mais maintenant, c'en est trop. Les habitants veulent se défendre.

Assainissement du bruit non conforme

La situation pourrait devenir problématique pour le Département de la défense (DDPS). La piste de chars de Thoune est l’une des 46 installations de tir que le DDPS aurait dû assainir en matière de bruit. Les responsables avaient dix ans pour le faire. Selon l’ordonnance sur la protection contre le bruit, toutes les mesures devaient être mises en œuvre avant le 31 juillet 2025. Mais très peu d’installations ont été transformées. Seules quatre places de tir sont considérées comme «assainies» – dont deux de façon insuffisantes, les valeurs limites continuant d’être dépassées.

Armasuisse est responsable des assainissements en matière de bruit. L'organisation gère toutes les places d’armes. Interrogée, l’entreprise a déclaré que le délai n’avait pas pu être respecté en raison de «changements d’utilisation dynamiques». De plus, l’évaluation du bruit est complexe et coûteuse, en particulier dans les zones à forte densité de population, car «de nombreuses mesures doivent être examinées quant à leur proportionnalité».

L’armée enfreint la loi pour plus de 40 installations. Les personnes affectées par le bruit pourraient donc être tentées de porter plainte contre les responsables. Il est difficile de chiffrer le nombre de plaintes pour bruit reçues jusqu’à présent, écrit l’armée. En règle générale, ce sont les «responsables des places de tir» qui y répondent. L’armée n’a donc pas de vue d’ensemble. De toute façon, de nombreuses plaintes devraient encore être préparées et déposées, le délai d’assainissement n’ayant expiré que récemment. Le département de la Défense est menacé par une vague de plaintes.

«Se faire avoir par l’armée»

Piero Catani veut également créer une taskforce, examiner toutes les options dans le quartier, clarifier les démarches juridiques. «La situation actuelle est complètement insatisfaisante», déclare le président du quartier d'Allmendingen. «Je ne me sens pas pris au sérieux.» «J’ai l’impression que l’armée se moque de moi», abonde sa voisine, Irene Morgenthaler.

Dans la maison, le bruit est «plus ou moins supportable», selon Irene Morgenthaler. Mais dans le jardin, quand elle s'occupe de ses plantes, elle a «ä Härzbaragge bi däm huere Chlapf», comme on dit en bon suisse-allemand bernois (Je suis proche de la cardiaque à cause de ce foutu bruit). Ce sont surtout les tirs dans les stands de tir qui sont terribles, mais la mitrailleuse du char de grenadiers 2000 a également un son affreux – criard, fouettant, indescriptiblement fort. «C'est comme si l’armée me tirait dessus à en perdre l’ouïe.»

Le bruit des tirs de la place d'armes de Thoune dérangent les riverains. Photo: Raphaël Dupain

C’est près de l’appartement de Piero Catani que les tirs de chars sont les plus intenses. Le char de grenadiers 2000 le dérange particulièrement: contrairement au Leopard 2, il n’a pas de canon d’engagement et ne peut donc tirer que des gros calibres. «Le premier tir ressemble toujours à un bang supersonique», raconte Piero Catani. «Je sursaute à chaque fois.» Ensuite, il sait que d’autres projectiles suivront. A un moment donné, le calme règne et on pense que c’est fini. Jusqu’à ce que cela recommence soudainement. «C’est épuisant pour les nerfs.»

Plus de paillasse, plus de bruit

Irene Morgenthaler s’est installé à Allmendingen il y a 46 ans. «Je n’étais pas naïve», dit-elle avec détermination. Elle était consciente que l’armée s’entraînait ici. Mais autrefois, ils ne tiraient que les mardis et les jeudis – et plutôt rarement. Aujourd’hui, lorsque l’école de recrues commence, «ils tirent pendant trois à quatre semaines». De huit heures du matin à midi, puis une pause, avant d'enchaîner jusqu’à six heures du soir, parfois jusqu’à dix heures, en partie avec des exercices de nuit. «Avec ce bombardement permanent, je suis sur le fil du rasoir, prête à exploser.» Le soir, elle ne parvient pas à s’endormir et a besoin de gouttes calmantes.

L’armée confirme l’augmentation du bruit. L’instruction de base dans les écoles de recrues et de cadres ainsi que dans les cours de répétition est «systématiquement axée sur la capacité de défense». Cela signifie que l’armée tire plus souvent. De plus, la place d’armes de Thoune ne cesse de s'agrandir. L’armée veut investir 100 millions supplémentaires dans son extension. Et qui dit plus de soldats dit plus de bruit.

Mais les soldats ne sont pas les seuls responsables. Il y a aussi les gardes forestiers. Une petite forêt sépare la zone d’habitation de la place d’armes, la «forêt alluviale», une sorte de zone tampon. Cette parcelle de terrain insonorisée appartient au canton de Berne. Et ce canton a envoyé il y a quelques années ses gardes forestiers pour ouvrir des tranchées dans la forêt alluviale. Le bruit des tirs s’est ainsi encore aggravé, dit-on dans le quartier.

Moins d’arbres, moins de protection

Interrogée, l’entreprise forestière cantonale se justifie. Selon elle, de telles mesures sont nécessaires pour favoriser la croissance des jeunes arbres, afin que la forêt puisse remplir «ses multiples fonctions». Les prochains travaux sont prévus pour novembre 2025, poursuit le communiqué. Une machine forestière sera utilisée pour enlever «de manière ciblée quelques grands arbres». Il en résultera «plus de lumière et d’espace», condition préalable à une «forêt étagée» qui «protège de manière optimale des nuisances sonores». Les habitants d’Allmendingen devraient se réjouir.

Pourtant, les habitants espèrent depuis longtemps un peu de calme. En 2021, une table ronde avait été organisée avec des représentants d’Armasuisse, le commandant de la place d’armes et plusieurs riverains. On leur avait promis d’élaborer un rapport sur les émissions sonores, de planifier des mesures sur cette base et de les mettre en œuvre avant fin juillet 2025, raconte Piero Catani. «Jusqu’à présent, rien n’a été mis en œuvre.» Durant toutes les années où il a posé des questions, ils l’ont fait patienter.

Une première épreuve de force a eu lieu la semaine dernière, lorsque les habitants d’Allmendingen se sont rassemblés sur la place d’armes. Le commandant les avait convoqués pour les informer des résultats des mesures de bruit: à Allmendingen, les valeurs limites sont «nettement dépassées» dans 60 immeubles. Trente bâtiments de Thierachern (BE), une commune voisine, sont également concernés.

De nouvelles fenêtres pour se consoler

Lors de la manifestation, Piero Catani a appris que son appartement se trouvait dans une zone orange. La maison d'Irene Morgenthaler se trouve dans la zone rouge foncé. Les habitants d’Allmendingen n’ont toutefois pas appris combien de décibels sont dépassés. «L’armée ne nous a pas fourni de rapport», déclare Piero Catani, frustré. Armasuisse fait savoir que le rapport «n’est pas encore complètement terminé». Il devrait vraisemblablement être mis à la disposition du public en 2026.

Depuis des années, les riverains souhaitent la construction d’un mur antibruit ou d’une butte de terre. Mais cela n’entraînerait qu’une réduction «très faible et à peine perceptible» du bruit, a fait savoir l’armée lors de la manifestation. Piero Catani dit qu’il aimerait savoir plus concrètement pourquoi cela n’apporterait pas grand-chose: «Je n’obtiens pas de réponse. Nous devons simplement les croire.» Armasuisse écrit à Blick qu’elle veut maintenant «vérifier», sur la base des réactions des riverains, si une digue antibruit à proximité immédiate du quartier réduirait effectivement le bruit des tirs.

En guise de consolation, l’armée va «probablement» offrir des fenêtres antibruit à partir de 2028. Irene Morgenthaler rit en entendant cela. «Nous avons presque tous depuis longtemps de nouvelles fenêtres. Les miennes sont à triple vitrage.» En outre, les responsables veulent étudier la possibilité d’une installation de tir indoor. «Contrôler», Piero Catani lève les yeux au ciel en entendant ce mot. «J’entends ça depuis des années.» Il ne croit plus un mot de l’armée. «C’est de la tactique dilatoire.» Armasuisse affirme qu’il n’est actuellement pas possible de dire quand une telle installation sera réalisée, si tant est qu’elle le soit.

Valeurs limites largement dépassées

Mais le DDPS «investit beaucoup pour éviter le bruit», affirme de son côté l’Office de l’armement. L’une des mesures les plus importantes est l’utilisation de simulateurs, par exemple pour la formation des conducteurs de véhicules lourds à roues et à chenilles. La «lutte contre le bruit» reste toutefois une «tâche permanente», car les exercices dans le monde réel avec des moyens réels sont «indispensables».

L'armée semble préférer investir dans de nouveaux obusiers plutôt que dans la lutte contre le bruit. Les caisses militaires sont à sec, le Parlement ne veut augmenter le budget qu’avec parcimonie. Pendant ce temps, une guerre fait rage à l'Est de l'Europe et la situation sécuritaire s’aggrave progressivement. Le Conseil des Etats veut donc venir en aide à l’armée. L’automne dernier, il a transmis un postulat au Conseil fédéral. Le gouvernement doit maintenant examiner si les valeurs limites autour des places de tir ne pourraient pas être simplement relevées.

Cela met les habitants d’Allmendingen en colère. N'importe quel citoyen lambda doit payer une amende s’il fait quelque chose de mal, affirme Piero Catani. «Mais l’armée ne se soucie pas de la loi.» Il trouve honteux que la politique veuille maintenant créer une échappatoire.

En fin de compte, c’est David contre Goliath. Et déménager n'est pas une option. «Qu’est-ce que je dois écrire dans l’annonce de l’appartement? Que l’armée tire derrière le jardin?» Irene Morgenthaler veut, elle aussi, rester dans sa maison. Elle et son mari l’ont construite eux-mêmes. Un jour, elle partira. Mais seulement à la maison de retraite.