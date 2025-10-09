Une fuite de carburant à Meiringen mobilise l'armée

Des milliers de litres de carburant diesel se sont déversés sur l'aérodrome militaire de Meiringen dans l'Oberland bernois jeudi. Une partie s'est écoulée dans un ruisseau voisin, déclenchant une intervention rapide de l'armée et des pompiers locaux.

Plusieurs milliers de litres de gazole se sont échappés de l'aérodrome militaire de Meiringen jeudi après-midi. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Des milliers de litres de carburant diesel se sont déversés accidentellement jeudi après-midi sur l'aérodrome militaire de Meiringen, dans l'Oberland bernois. Une partie du liquide s'est ensuite écoulé dans un ruisseau voisin.

L'armée a aussitôt pris des mesures de sécurité et de protection de l'environnement, sans toutefois préciser si et dans quelle mesure des dommages ont été causés. Le carburant était destiné à l'alimentation d'un groupe électrogène de secours. Les pompiers de l'aérodrome de Meiringen et ceux de la commune de Meiringen sont intervenus.

La police cantonale bernoise enquête sur les causes de l'accident en collaboration avec les services cantonaux compétents. L'armée est en contact étroit avec les autorités environnementales et de sécurité, selon ses propres déclarations.