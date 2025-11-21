Publié: il y a 13 minutes

La police bernoise a arrêté l'auteur présumé d'une agression sexuelle survenue cet été au Moossee (BE). L'homme a été placé en détention provisoire après une enquête approfondie.

Arrestation de l'auteur présumé d'une agression sexuelle au Moossee (BE)

Arrestation de l'auteur présumé d'une agression sexuelle au Moossee (BE)

Il avait pris la fuite

L'homme a été arrêté. Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale bernoise a localisé l'auteur d'une agression sexuelle survenue cet été au Moossee (BE). L'homme a été placé en détention provisoire. L'agression, au cours de laquelle la femme a été légèrement blessée, s'est déroulée dans le secteur Seerose/Strandbad Moossee, indique vendredi la police cantonale bernoise dans un communiqué.

Agressée par derrière

La victime se promenait lorsqu'elle a été abordée par derrière et menacée par un inconnu. Elle s'est mise à crier, attirant l'attention des riverains. Le coupable l'a alors lâchée et a pris la fuite.

L'homme a été arrêté début novembre après une enquête approfondie. Les investigations se poursuivent sous la direction du parquet régional Berne-Mittelland. Le suspect devra répondre de ses actes devant la justice.