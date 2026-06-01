Deux nouvelles élues rejoignent le Conseil national. Andrea de Meuron, écologiste bernoise, et Barbara Portmann, vert’libérale argovienne, ont été assermentées lundi.

ATS Agence télégraphique suisse

Deux nouvelles élues ont été assermentées lundi au Conseil national. L'écologiste bernoise Andrea de Meuron remplace Aline Trede, tandis que la vert'libérale argovienne Barbara Portmann succède à Beat Flach.

Andrea de Meuron, 53 ans, est conseillère communale à Thoune depuis 2018. Elle y dirige le département des finances, des ressources et de l'environnement. Elle convoite également la présidence de l'exécutif, qui doit être pourvue en juin dans le cadre d'une élection partielle.

Andrea de Meuron est aussi députée au Grand Conseil depuis 2014. Elle prend le relai d'Aline Trede, ancienne présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s sous la Coupole fédérale. Aline Trede, 42 ans, a été élue en mars au gouvernement cantonal bernois.

Arrivée d'une municipale de Lenzbourg

Du côté des Vert'libéraux, la géographe Barbara Portmann, 51 ans, fait son entrée à la Chambre du peuple. Elle est membre du gouvernement municipal de Lenzbourg depuis 2022, où elle dirige le département de l'éducation, de la jeunesse et de la famille.

Auparavant, elle a siégé pendant plus de sept ans au Parlement cantonal argovien et a été présidente du groupe parlementaire des Vert'libéraux. Elle succède à Beat Flach, 61 ans, qui a quitté le Conseil national après quatorze ans.