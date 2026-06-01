DE
FR

Changements au Parlement
Deux nouvelles élues rejoignent les rangs du Conseil national

Deux nouvelles élues rejoignent le Conseil national. Andrea de Meuron, écologiste bernoise, et Barbara Portmann, vert’libérale argovienne, ont été assermentées lundi.
Publié: il y a 59 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 58 minutes
La Bernoise Andrea de Meuron (à droite) et l'Argovienne Barbara Portmann (au milieu) rejoignent le Conseil national.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Deux nouvelles élues ont été assermentées lundi au Conseil national. L'écologiste bernoise Andrea de Meuron remplace Aline Trede, tandis que la vert'libérale argovienne Barbara Portmann succède à Beat Flach.

A lire aussi
La gauche et les agriculteurs enragent contre l'accord Mercosur
Comment éviter un rejet?
La gauche et les agriculteurs enragent contre l'accord Mercosur
Frappé de plein fouet par les coupes, le personnel fédéral crie son ras-le-bol
«Trop c'est trop!»
Accablé par les coupes, le personnel fédéral crie son ras-le-bol

Andrea de Meuron, 53 ans, est conseillère communale à Thoune depuis 2018. Elle y dirige le département des finances, des ressources et de l'environnement. Elle convoite également la présidence de l'exécutif, qui doit être pourvue en juin dans le cadre d'une élection partielle.

Andrea de Meuron est aussi députée au Grand Conseil depuis 2014. Elle prend le relai d'Aline Trede, ancienne présidente du groupe parlementaire des Vert-e-s sous la Coupole fédérale. Aline Trede, 42 ans, a été élue en mars au gouvernement cantonal bernois.

Arrivée d'une municipale de Lenzbourg

Du côté des Vert'libéraux, la géographe Barbara Portmann, 51 ans, fait son entrée à la Chambre du peuple. Elle est membre du gouvernement municipal de Lenzbourg depuis 2022, où elle dirige le département de l'éducation, de la jeunesse et de la famille.

Auparavant, elle a siégé pendant plus de sept ans au Parlement cantonal argovien et a été présidente du groupe parlementaire des Vert'libéraux. Elle succède à Beat Flach, 61 ans, qui a quitté le Conseil national après quatorze ans.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Présenté par
Comment l’accès aux marchés étrangers profite à notre économie locale
Chronique
L’ouverture qui crée des emplois ici
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Présenté par
Comment grille-t-on un burger, des brochettes ou un kebab?
Gril challenge
On a testé vos meilleures recettes de grillades
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Présenté par
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
Vivre la Formule 1 de près
Du Red Bull Ring au simulateur de Lucerne
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Présenté par
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Coupe de football de l'UBS
L’équipe nationale de demain joue-t-elle ici?
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Présenté par
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Maillot XXL
Des célébrités rejoignent la plus grande communauté de fans de Suisse
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Présenté par
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Enfin l'heure de l'apéro
Six vins parfaits pour les belles soirées qui arrivent
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Présentè par
Boire gratuitement en route: pourquoi nos fontaines valent de l'or
Un record du monde
Pourquoi nos fontaines valent de l'or?
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Présenté par
Ce qui se cache derrière le succès des microdrinks
Contrer la soif avec du goût
Ce qui se cache derrière le succès des Microdrinks
Articles les plus lus
    Articles les plus lus