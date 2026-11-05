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Fermés pendant plus de 2 semaines
Les congélateurs d'une boucherie bernoise victime d'une cyberattaque

Première en Suisse: une boucherie à Köniz, près de Berne, a subi une cyberattaque sur ses systèmes de réfrigération. L’établissement est fermé jusqu’au 20 novembre pour vérifications.
Publié: 14:53 heures
Une boucherie à Köniz, près de Berne, a subi une cyberattaque sur ses systèmes de réfrigération.
Photo: Lüthis Fleischwaren
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ATS Agence télégraphique suisse

Après d'autres pays européens, c'est au tour de la Suisse d'être victime d'une cyberattaque visant des installations frigorifiques. A Köniz, dans la périphérie de Berne, une boucherie a été la cible d'une telle attaque.

«Une cyberattaque a permis de manipuler le système de commande électronique de nos installations de réfrigération et de congélation» a indiqué jeudi la boucherie «Lüthi's Fleischwaren» sur son site web. C'est la radio-télévision suisse alémanique SRF en ligne qui avait été la première à relayer l'information.

Magasin fermé temporairement

Afin d'écarter tout risque potentiel pour la sécurité alimentaire, les gérants ont déconnecté les installations de réfrigération du réseau et ont fermé temporairement le magasin. Tous les processus et installations font désormais l’objet d’une vérification. La boucherie devrait rouvrir le 20 novembre.

Il s’agit de la première attaque de ce type rendue publique en Suisse. Récemment, des cybercriminels ont attaqué des installations de réfrigération dans des supermarchés européens.

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