Première banque suisse dans ce cas
UBS a déposé une demande de licence bancaire nationale aux USA

UBS a déposé une demande de licence bancaire nationale pour UBS Bank USA. Le numéro un bancaire suisse attend une approbation en 2026. Il deviendrait ainsi la première banque suisse à obtenir une telle licence.
Publié: il y a 13 minutes
UBS a déposé une demande de licence bancaire nationale pour UBS Bank USA. (Archive)
Cette démarche s'inscrit dans l'objectif à long terme de renforcer la position d'UBS en tant que gestionnaire de fortune mondial de premier plan aux États-Unis, indiquent lundi deux hauts responsables de la banque aux Etats-Unis dans une note interne adressée aux collaborateurs américains. L'information a été confirmée à AWP par un porte-parole d'UBS.

UBS Bank USA, basée à Salt Lake City, a récemment déposé une demande de licence bancaire nationale auprès de l'autorité compétente, précise le communiqué. Une telle autorisation permettrait à la filiale d'UBS d'offrir ses services bancaires à l'échelle nationale, au-delà de la licence actuelle dans l'Utah.

Le projet prévoit de développer, au fil du temps, une plateforme qui proposerait des services de paiements, de comptes courants et d'épargne en plus des services de gestion de fortune déjà existants.

