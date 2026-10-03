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Une secousse à 15h36
Un séisme de magnitude 3,0 s'est produit près de Liestal

Un des rares séismes perceptibles en Suisse a été enregistré samedi près de Liestal (BL). D’une magnitude d’environ 3,0, il a sans doute été ressenti localement, indique le Service sismologique suisse.
Publié: il y a 6 minutes
Un des rares séismes perceptibles en Suisse a été enregistré samedi près de Liestal
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude d'environ 3,0 sur l'échelle de Richter s'est produit samedi après-midi près de Liestal (BL). Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse s'est produite à 15h36 près de Liestal, indique le SED dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.

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