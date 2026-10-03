Un des rares séismes perceptibles en Suisse a été enregistré samedi près de Liestal (BL). D’une magnitude d’environ 3,0, il a sans doute été ressenti localement, indique le Service sismologique suisse.

Un séisme de magnitude 3,0 s'est produit près de Liestal

Un séisme de magnitude 3,0 s'est produit près de Liestal

Une secousse à 15h36

ATS Agence télégraphique suisse

Un séisme de magnitude d'environ 3,0 sur l'échelle de Richter s'est produit samedi après-midi près de Liestal (BL). Ce tremblement de terre a vraisemblablement été ressenti de manière assez forte à proximité de l'épicentre, selon le Service sismologique suisse (SED) de l'EPFZ.

La secousse s'est produite à 15h36 près de Liestal, indique le SED dans une annonce automatique. En règle générale, on ne s’attend pas à des dégâts pour un tremblement de terre de cette magnitude.

Le Service sismologique suisse enregistre entre 1000 et 1500 séismes chaque année. La population n'en ressent que 10 à 20. Ces tremblements de terre présentent en général des magnitudes de 2,5 ou plus.