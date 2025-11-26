DE
L'âge de départ à la retraite clarifié
Elisabeth Baume-Schneider précise les contours de la réforme AVS2030

Le Conseil fédéral a présenté les grandes lignes de la réforme AVS2030, visant à stabiliser les finances de l'AVS pour 2030-2040. L'épineuse question de l'âge de départ à la retraite a été tranchée dans ce cadre.
La conseillère fédérale Elisabeth Baume-Schneider avance sur le projet de stabilisation de l'AVS (archives).
Photo: ANTHONY ANEX
ATS Agence télégraphique suisse

Cotisations plus équitables ou prolongation de la vie active: le Conseil fédéral a fixé mercredi les grandes lignes de la réforme AVS2030. Celle-ci ne prévoit pas de relever l'âge de la retraite.

La situation financière de l’AVS doit être stabilisée pour les années 2030 à 2040. Pour ce faire, le Conseil fédéral encourage la poursuite de l'activité professionnelle jusqu'à l'âge de référence ou au-delà.

Le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées sera relevé à 21'800 francs (contre 16'800 actuellement). La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Au-delà de cet âge, il n’est aujourd’hui pas possible d’améliorer sa rente alors que le travailleur doit continuer à payer des cotisations au-delà de 70 ans.

Incertitude sur la 13e rente

Le prélèvement des cotisations doit également être plus équitable afin d'éviter les lacunes et d'améliorer la protection sociale des personnes âgées. Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 700 millions de francs d’ici 2040.

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Si le Parlement opte pour un financement durable, aucune mesure supplémentaire ne sera nécessaire pour AVS2030, ce n'est pas le cas si le financement est temporaire. Le Conseil fédéral propose dans ce cas de figure une augmentation de la TVA de 0,7 point.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) devra présenter un avant-projet d’ici au printemps 2026.

