Dès le 1er janvier 2027, les rentes AVS/AI augmenteront de 1,59% pour s’adapter à l'évolution des prix et salaires. La rente minimale passera à 1280 francs par mois, contre 1260 actuellement.

Les rentes AVS et AI vont augmenter l'année prochaine!

Les rentes AVS et AI vont augmenter l'année prochaine!

ATS Agence télégraphique suisse

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l'évolution des prix et des salaires au 1er janvier 2027. Le Conseil fédéral a décidé vendredi d'une hausse de 1,59%. La rente minimale passera à 1280 francs par mois, contre 1260 actuellement.

Le montant de la rente maximale connaître une hausse de 40 francs à 2560 francs. Le Conseil fédéral adapte tous les deux ans les rentes ordinaires de l’AVS et de l'AI à l’évolution des salaires et des prix. La dernière adaptation est intervenue en 2025. Le Conseil fédéral a aussi procédé à des ajustements au niveau des cotisations, des prestations complémentaires, des prestations transitoires et de la prévoyance obligatoire.

La cotisation annuelle minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 530 à 541 francs, celle à l’AVS/AI facultative de 1010 à 1030 francs. Ce relèvement engendrera de coûts supplémentaires de 1,055 milliard de francs. L'AVS en supportera 940 millions et l'AI 115 millons.

Hausse de la déduction pour le 3e pilier

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire, la déduction de coordination sera relevée de 420 francs à 26'880 francs tandis que le seuil d'entrée atteindra 23'040 francs (+360 francs).

La déduction fiscale maximale pour le 3e pilier (3a) augmentera à 7373 francs, contre 7258 francs actuellement pour les personnes possédant un 2e pilier. Pour celles qui n'en ont pas, la déduction atteindra 36'864 francs (+576 francs).

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires, destinés à couvrir les besoins vitaux, seront également adaptés. Les sommes versées annuellement à Pro Senectute et Pro Infirmis seront aussi ajustées et s'élèveront respectivement à 21 millions et 16,5 millions.