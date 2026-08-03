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Les 5 infos suisses du jour
Les moteurs des vieux avions Mirage III bientôt récupérés par la France?

Au programme de ce 3 août: Armasuisse veut céder les réacteurs des Mirage, des ONG lâchent l'initiative alimentaire, une pluie d'amendes après une rave, la sécheresse freine les naissances de poulains et, enfin, le Tour de France Femmes s'élance avec un défi majeur.
Publié: il y a 30 minutes
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Dernière mise à jour: il y a 9 minutes
Les moteurs des Mirage III de Dübendorf pourraient être cédés à des musées français, une solution bien moins coûteuse.
Photo: keystone-sda.ch
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Heureux de vous retrouver pour une nouvelle semaine, amis lecteurs! Pour la commencer sous de bons auspices, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous a sélectionné ces quelques actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 3 août. On est parti!

1

La France pourrait récupérer des vieux réacteurs suisses

Une solution se profile pour les réacteurs radioactifs des Mirage III du musée de l'aviation de Dübendorf, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». L'Office fédéral de l'armement (Armasuisse) examine actuellement la possibilité de les céder à des musées de l'aviation français intéressés, a expliqué une porte-parole. Dès que les autorisations d’exportation et d’importation seront disponibles, Armasuisse organisera le transport. Il y a trois ans, la situation était différente. La Confédération souhaitait éliminer ces réacteurs de manière appropriée en Allemagne. Ce projet n’est donc plus d’actualité. La cession à des musées français est beaucoup moins coûteuse, écrit encore la «Neue Zürcher Zeitung».

2

L'initiative alimentaire perd des alliés clés

Après avoir initialement apporté leur soutien à l'initiative alimentaire, les organisations environnementales ont pris leurs distances, rapportent les journaux du groupe Tamedia. Greenpeace, Pro Natura et Vier Pfoten (Quatre Pattes) ne soutiennent plus ce projet, qui sera soumis au vote populaire le 27 septembre, écrivent les journaux de Tamedia. «Le retrait de ces organisations est difficile à comprendre», a déclaré l’initiatrice de l'initiative, Franziska Herren. Ce repli s’explique par des raisons de tactique politique. Les chances d’une adoption de l’initiative ont sans doute été jugées trop faibles, comme l’attestent des courriers dont le groupe de presse alémanique a pris connaissance.

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3

500 fêtards contrôlés après une rave sauvage près du Suchet

Une rave party sauvage a rassemblé plusieurs centaines de personnes ce week-end sur un pâturage du Jura vaudois près du Suchet, rapporte «24 heures». Entre 500 et 800 jeunes, selon la police, se sont retrouvés à La Poyette, au-dessus de Lignerolle, dans la nuit de vendredi à samedi. La fête, qui devait durer jusqu’en début de semaine, a pris fin dimanche matin après des négociations avec les autorités. L’éleveur qui devait faire paître ses vaches sur le terrain s’y est opposé, dénonçant notamment les risques d’incendie et les dégâts causés au pâturage. Au total, plus de 120 véhicules et près de 500 personnes ont été contrôlés. Une vingtaine d’amendes ont été infligées pour des stationnements gênants, tandis que huit personnes, dont un organisateur et un DJ, ont été dénoncées au Ministère public. La commune de Ballaigues a également déposé une plainte pénale.

4

La sécheresse pèse sur les poulains jurassiens

Les poulains du syndicat franc-montagnard sont moins nombreux que d'habitude cette année. Ils sont aussi un peu moins fourragés à cause de l'état des pâturages affectés par la sécheresse, rapporte «Le Quotidien jurassien», lors de la semaine du cheval. Les juges des concours de poulains du syndicat chevalin ont noté 45 poulains et attribué cette baisse de natalité au coup de froid de juin 2025.

5

Une étape corsée attend les coureuses à Genève

La troisième étape du Tour de France Femmes s'élance de Genève lundi. Le départ sera donné à 13h25 depuis la rue de l'Ecole-de-Médecine. Les coureuses quitteront rapidement la Suisse pour emprunter le col de la Faucille (11,4 km à 6,3 %), première difficulté de catégorie 1 de ce Tour. Elles rejoindront Poligny à l'issue des 156,5 km de cette étape qui peut déjà s'avérer piégeuse pour les favorites au classement général.

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