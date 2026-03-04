Les Chambres fédérales ont drastiquement allégé le plan d'économies 2027-2029, épargnant l'agriculture et augmentant les fonds pour la formation. Karin Keller-Sutter craint un déficit de 400 millions dès 2027.

Le plan d'économies largement revu à la baisse par le Parlement

Le Parlement s'oriente vers un plan d'économies 2027-2029 bien plus léger que ce que ne voudrait le Conseil fédéral. Le National a largement suivi la ligne du Conseil des Etats, qui avait réduit d'un tiers le volume des coupes prévues par le gouvernement. Il s'est même montré plus généreux sur certains points.

Le paquet, pensé pour prévenir un trou dans les caisses ces prochaines années, prévoit une épargne de 8,5 milliards entre 2027 et 2029. Le Conseil des Etats l'a réduite d'un tiers, à 5,5 milliards, lors de la session de décembre.

Le National n'a pas hésité à voter contre l'avis de sa commission pour s'accorder avec sa chambre consoeur. Le sort réservé à l'agriculture en est le meilleur exemple. Le lobby agricole a obtenu gain de cause en faisant renoncer la Chambre à des coupes de plus de 50 millions par année, certes plus basses que celles prévues par le gouvernement. L'agriculture se voit donc pratiquement exemptée de mesures d'économie, pour le plus grand dam de la gauche et d'une partie du PLR.

Swissinfo et aéroports épargnés

Les députés ont aussi suivi les sénateurs sur le financement des médias. Ils ont refusé de couper la contribution fédérale à l'offre de la SSR pour les Suisses de l'étranger, qui comprend Swissinfo. Pas question non plus de tailler dans l'aide au musée international de la Croix-Rouge à Genève ou aux aéroports régionaux. Ses représentants étaient montés au créneau pour défendre les 8 aéroports concernés. Avec succès.

Les conseillers nationaux sont même parfois allés plus loin que les sénateurs. Ils ont par exemple décidé d'accorder au total 40 millions de plus à la formation, épargnant la filière de la médecine et la formation continue de coupes. Ils ont aussi sauvé le montant prévu pour la formation du personnel travaillant avec les victimes de violences.

Echec du Conseil fédéral

Les décisions prises par le National sont loin d'enchanter la ministre des finances Karin Keller-Sutter. Elle n'a eu de cesse ces derniers mois d'alerter sur le trou qu'une baisse des économies implique. Un déficit structurel de 400 millions dès 2027 est à prévoir, selon elle.

Le paquet a été adopté par 126 voix contre 62 au vote sur l'ensemble. La gauche a voté contre, jugeant le projet déséquilibré malgré les quelques victoires obtenues au cours des 12 heures de débats.

Elle déplore par exemple le gel des dépenses dans la coopération internationale et les coupes dans la politique climatique acceptés par les Chambres. PS et et Vert-e-s y voient une atteinte à l'investissement pour la génération future, tandis que le camp bourgeois est sûr de la nécessité d'un plan d'économie. Il craint sinon que cette même génération future ne se retrouve avec une dette sur le dos.

Quelques désaccords à clarifier

Les deux Chambres doivent désormais se départager sur quelques points de détail. Elles ne sont par exemple pas d'accord sur le financement du transport régional.

Le temps leur est compté: le projet doit être bouclé d'ici la fin de la session pour assurer une mise en oeuvre dans les temps. Il est très probable que la population soit appelée à se prononcer sur le paquet entre-temps. Le vote aurait lieu en septembre.