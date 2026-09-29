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Explosion des coûts
La hausse des primes relance le débat sur la caisse unique

Les primes d’assurance maladie augmentent encore, menaçant le pouvoir d’achat. Face à ce fardeau, les Suisses envisagent des solutions radicales, comme la caisse unique, selon la presse romande.
Publié: il y a 33 minutes
La nouvelle hausse des primes d'assurance maladie frappe de plein fouet le pouvoir d'achat.
Photo: OBS/BONUS.CH S.A.
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ATS Agence télégraphique suisse

La nouvelle hausse des primes d'assurance maladie annoncée mardi vient entamer le pouvoir d'achat de la population. Celle-ci pourrait bien se laisser séduire par les projets de caisse unique avancés par la gauche, estime la presse romande.

«Qui sème les coûts récolte la caisse unique», titre Le Temps dans un éditorial. Selon lui, les ménages n'acceptent plus le système qui mène à ces augmentations récurrentes. Un système «où, pour presque chaque acteur, la solution rationnelle consiste à facturer davantage».

«La facture de trop»

Le niveau des primes est désormais la première préoccupation des Suisses dans les enquêtes d’opinion, abondent «24 heures» et la «Tribune de Genève», parlant de «la facture de trop». Au-delà des primes, c’est le pouvoir d’achat qui préoccupe. La classe moyenne notamment, qui se sent étranglée

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Et les deux journaux lémaniques de rappeler que Genève en 2024 et Vaud dimanche ont accepté des baisses d'impôts, comme l'avaient fait avant eux Bâle-Ville et Lucerne. L'acceptation d'une 13e rente AVS il y a deux ans va aussi dans ce sens.

Dans ce contexte, les sondages montrent une sympathie de la population pour les projets visant à créer une caisse unique ou à lier les primes au revenu. «Ces solutions peuvent sembler imparfaites mais, quand même des Suisses peu enclins à bouleverser leurs institutions veulent renverser la table, c’est que le malaise est profond», écrivent les deux journaux du groupe Tamedia.

«Hôpitaux, médecins, pharma et assureurs n’ont plus beaucoup de temps pour prouver que la liberté coûte moins cher que l’Etat», renchérit Le Temps. «Le jour où la Suisse dira oui à une caisse unique, ce ne sera pas la gauche qui aura gagné. Ce sont eux qui auront perdu.»

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