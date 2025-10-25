Le PS est réuni en congrès à Sursee (LU) samedi pour lancer son initiative visant à baisser les primes maladie des classes moyenne et modeste. Il doit aussi se prononcer sur les objets de votations à venir et sur un papier de position concernant les «big tech».

Le PS lance son initiative sur la baisse des primes maladie

Les délégués du congrès du PS sont réunis samedi à Sursee (LU) (archives). Photo: PETER SCHNEIDER

ATS Agence télégraphique suisse

Le Parti socialiste tient son congrès samedi à Sursee (LU) pour lancer son initiative visant à réduire les primes maladie pour les classes moyenne et modeste. Les délégués doivent également se prononcer sur plusieurs objets de votation à venir et sur un document de position consacré aux «big tech».

Le lancement de l'initiative populaire «Rabais de primes pour renforcer le pouvoir d'achat» tient le haut du pavé du congrès des socialistes. Le texte prévoit des réductions de primes pour 85% des assurés, financées par des hausses plafonnées pour les 15% les plus riches, ainsi que la gratuité des primes pour les mineurs.

Les délégués se prononcent aussi sur l'initiative pour un service citoyen, soumis au peuple le 30 novembre et sur trois autres objets de votations fédérales à venir en 2026. Le soutien du parti au lancement des initiatives pour la reconnaissance de l'Etat de Palestine et sur le pergélisol leur est également soumis. En outre, le congrès doit adopter un papier de position sur les «big tech». Ce texte exige notamment un véritable droit à l'intégrité numérique.