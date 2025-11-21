Publié: il y a 39 minutes

Une femme a été condamnée à 15 ans de prison pour l'assassinat de son mari à Vernier il y a quatre ans. Le Tribunal criminel de Genève a jugé l'acte comme un assassinat, malgré les dénégations de l'accusée qui affirmait n'avoir aucun motif.

Quinze ans de prison pour l'assassinat de son mari d'une balle dans le dos

La femme qui a tué son mari d'un coup de balle à Vernier (GE) fin 2021 est condamnée à quinze ans de prison pour assassinat (illustration). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

Quatre ans après le drame, la femme qui a tué son mari par balle à Vernier est condamnée à quinze ans de prison. Le Tribunal criminel de Genève considère qu'il s'agit bien d'un assassinat, comme le soutenait le Ministère public.

«La prévenue a toujours indiqué n'avoir aucun motif de tuer son mari», a relevé vendredi la présidente du Tribunal criminel, Katerina Figurek Ernst, relevant ses affirmations contradictoires. De fait, elle a préféré le tuer «que de perdre le contrôle», «un mobile futile et un but égoïste», a-t-elle précisé, tandis que la prévenue répétait «Ce n'est pas vrai» en sanglotant sur le banc des accusés.

Si l'acte n'était pas prémédité, le modus «particulièrement lâche et odieux» implique une réflexion préalable, selon le tribunal. Le 29 décembre 2021 vers 21h50, la prévenue a suivi son mari discrètement et tiré une balle dans son dos à bout portant. Le laissant agoniser au bord du Rhône, elle a effacé les traces avec «une froideur glaçante» qui contraste avec son «caractère explosif habituel.»