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Poignardé sans raison
Assassinat à Bâle: la perpétuité transformée en soins fermés

Un homme de 27 ans, reconnu coupable d’avoir poignardé mortellement une victime à Bâle en 2021, écope de la perpétuité, mais sa peine est transformée en thérapie stationnaire.
Publié: il y a 5 minutes
La justice bâloise alourdit la peine d'un meurtre et ordonne des soins.
Photo: Pius Koller
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ATS Agence télégraphique suisse

La justice de Bâle-Ville alourdit la peine d'un cocaïnomane âgé de 27 ans qui avait tué au couteau un homme de 27 ans, sans raison. La sanction passe de 19,5 ans de prison, infligés en première instance, à une peine à perpétuité. Elle reste commuée, cependant, une thérapie stationnaire en milieu fermé.

Dans son jugement rendu mardi, la Cour d'appel de Bâle-Ville a confirmé, en outre, l'expulsion du prévenu de nationalité croate pour une durée de 10 ans. Ce dernier devra aussi verser une réparation pour tort moral de plusieurs dizaines de milliers de francs aux proches de la victime. Le procès de première instance devant la Cour pénale du canton remonte au mois de juin 2024.

Cocaïne, alcool et stéroïdes

En août 2021, l'accusé a poignardé sa victime dans une ancienne zone industrielle bâloise devenue quartier d'habitations, près de la frontière française. Sous l'influence de grandes quantités de cocaïne, d'alcool et de stéroïdes, il revenait d'une soirée avec des amis sur un site en exploitation transitoire. Au passage d'un marché aux puces nocturne, il a poignardé sa victime sans raison.

Quelques semaines avant son acte meurtrier, le prévenu avait blessé grièvement un autre homme à la tête avec un couteau à Zurich. Cette agression lui vaut d'être aussi reconnu coupable de tentative d'assassinat. A l'époque, il consommait de grosses quantités de cocaïne, d'alcool et de stéroïdes.

Les juges ont également retenu contre le prévenu les chefs d'accusation de lésion corporelle et d'infraction à la loi sur les stupéfiants.

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