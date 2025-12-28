La Suisse a expulsé à la mi-décembre un nouveau criminel afghan. En revanche, aucun renvoi n'a encore eu lieu vers la Syrie. Le député PLR Damian Müller exige que les autorités passent à la vitesse supérieure.

Raphael Rauch

Depuis un peu plus d'une année, la Suisse expulse des Afghans criminels vers Kaboul. Près de 20 Afghans condamnés par un jugement définitif doivent quitter le territoire suisse, selon le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM). L'un d'entre eux a été expulsé à la mi-décembre, indique le SEM à Blick.

L'Afghanistan est dirigé par les talibans, avec lesquels la Suisse n'entretient pas de relations diplomatiques officielles. Organiser des expulsions relève donc d'un défi. Une expulsion avait même fait les grands titres après son échec: un Afghan condamné avait pris un vol de Zurich à Kaboul via Istanbul, mais les talibans ne l'avaient pas laissé entrer dans le pays. Résultat: l'homme avait dû rebrousser chemin et revenir en Suisse.

Des talibans à Genève

Entre-temps, les négociations de la Suisse avec le régime taliban se sont améliorées et ont fini par porter leurs fruits. En août dernier, quatre représentants des talibans sont venus à Genève pour discuter et organiser les futures expulsions. A l'époque, douze délinquants afghans avaient été identifiés par les talibans. Les frais avaient été pris en charge par la Suisse. Le SEM s'attend à ce que les autres criminels quittent bientôt la Suisse.

Parallèlement, le SEM discute des renvois de criminels syriens. L'Autriche a déjà expulsé l'un d'entre eux vers la Syrie en juillet, tandis que l'Allemagne a également commencé à expulser des personnes vers Damas cette semaine. Un Syrien condamné pour vol, coups et blessures ainsi qu'extorsion a par exemple été renvoyé dans son pays mardi.

«Les expulsions vers la Syrie et l'Afghanistan doivent être possibles. Notre société a un intérêt légitime à ce que les criminels quittent notre pays. Nous sommes favorables au contrôle, à la cohérence et à la clarté», a déclaré le ministre allemand de l'Intérieur, Alexander Dobrindt.

Un élu exige de passer à la vitesse supérieure

Que prévoit la Suisse en ce qui concerne la Syrie? «Les cantons sont compétents pour l'exécution des renvois. Jusqu'à présent, la Suisse n'a pas encore pu procéder à des renvois forcés vers la Syrie. Mais nous sommes en contact avec les autorités syriennes et examinons en permanence toutes les options pour effectuer des renvois», indique le SEM.

Le conseiller aux Etats du Parti libéral-radical (PLR) Damian Müller demande à la Confédération et aux cantons de passer à la vitesse supérieure, et d'augmenter la pression. «Si l'Allemagne peut renvoyer des personnes en Syrie, la Suisse le peut aussi. J'attends des autorités qu'elles passent enfin du discours à l'action.»