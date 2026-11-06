La Suisse prévoit de reprendre les renvois de demandeurs d'asile vers l'Italie dans les prochains jours. Rome aurait donné l'assurance écrite d'examiner les dossiers, selon le SEM.

La Suisse va relancer les renvois de demandeurs d'asile vers l'Italie

La Suisse va relancer les renvois de demandeurs d'asile vers l'Italie

ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse prépare à nouveau des renvois de demandeurs d'asile vers l'Italie. Sur le plan technique, il existe une assurance écrite selon laquelle l'Italie examinera ces dossiers, a déclaré vendredi Daniel Bach, du Secrétariat d'État aux migrations (SEM), à la radio alémanique SRF.

Les premiers transferts sont prévus dans les jours ou les semaines à venir et sont actuellement en cours de préparation, a déclaré Daniel Bach. «Nous sommes convaincus que cela fonctionnera cette fois-ci.»

La Confédération avait déjà annoncé mi-août la reprise des renvois dans le cadre de l’accord de Dublin à partir de fin août. Il devait s’agir, dans un premier temps, de cas isolés. Le SEM partait alors du principe que l’Italie «jouerait le jeu».

Reprises suspendues depuis fin 2022

Mais ces transferts n’ont pas eu lieu. Malgré son engagement, l’Italie n’a jusqu’à présent pris en charge aucun cas relevant de l’accord de Dublin, avait déclaré le ministre de la Justice Beat Jans devant les médias le 18 septembre. La situation restait «toujours très difficile». L’Italie enfreignait les règles communes de l’Europe.

En décembre 2022, peu après l’entrée en fonction de la Première ministre Giorgia Meloni, l’Italie avait suspendu toutes les réadmissions de demandeurs d’asile.

Il convient de distinguer ces mesures des renvois effectués dans le cadre de l’accord bilatéral de réadmission. L’Italie respecte cet accord, avait précisé M. Jans. La Suisse peut en outre renvoyer chaque jour 15 personnes entrées depuis l'Italie en situation irrégulière.