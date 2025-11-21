Changement à la tête des ressources humaines chez Schindler

Suite au départ de Hugo Martinho, la direction générale de Schindler compte désormais neuf personnes, sous la houlette du patron Paolo Compagna (archives).
Photo: GAETAN BALLY
ATS Agence télégraphique suisse
Le groupe Schindler, spécialisé dans les ascenseurs et escaliers roulants, voit partir son directeur des ressources humaines et membre de la direction générale. Hugo Martinho a choisi de poursuivre sa carrière en dehors de l’entreprise lucernoise.
Le nom de la personne qui succédera à Hugo Martinho sera communiqué en temps utile, précis vendredi Schindler. La direction du groupe établi à Ebikon compte désormais neuf personnes, sous la houlette du patron Paolo Compagna.
