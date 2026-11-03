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Rituels de transition
L'art de vivre suisse décrypté par les habitudes au pas de la porte

Selon une étude publiée mardi, 92% des Suisses retirent leurs chaussures en rentrant chez eux. Ces rituels de transition marquent la séparation avec l'extérieur, mais l'ordre reste une source majeure de disputes.
Publié: il y a 11 minutes
Près de neuf Suisses sur dix retirent leurs chaussures en rentrant chez eux.
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

En franchissant le seuil de leur logement, les habitants en Suisse adoptent largement des rituels de transition pour couper avec le monde extérieur. Mais une fois la porte franchie, la gestion du rangement et de l'ordre s'impose comme le principal sujet de dispute.

Dès qu'ils passent le seuil, 92% des sondés retirent immédiatement leurs chaussures et 62 % posent leurs clés, selon l'étude le baromètre de l'habitant 2026 d'Ikea rendue public mardi. Pour marquer la séparation entre espace public et sphère privée, plus d'une personne sur deux se change (54 %) ou se lave les mains (52 %), d'après cette enquête réalisée par l'institut Sotomo auprès d'un échantillon de 2410 personnes.

En revanche, seule la moitié de la population (50%) verrouille sa porte à clé dès son arrivée, une habitude surtout observée chez les personnes vivant seules. Enfin, 25% des répondants aèrent leur logement, 16% s'octroient une pause en posant délibérément leur téléphone portable et 10% effectuent un rangement rapide.

Frictions autour du ménage

Si l'entrée dans le domicile obéit à des gestes ritualisés, la cohabitation suscite des désaccords réguliers. Le rangement et le niveau d'exigence en matière d'ordre représentent de loin le premier motif de conflit au sein des ménages: pour un quart des personnes interrogées, ce sujet engendre des tensions au moins une fois par semaine.

Les querelles liées à l'ordre devancent nettement celles portant sur la propreté et l'hygiène (20%), l'utilisation des écrans (19%) ou encore la répartition des tâches ménagères (10%).

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