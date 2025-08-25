Pendant des années, une enseignante allemande en arrêt maladie a perçu l'intégralité de son salaire. Serait-ce également possible en Suisse?

En arrêt, cette enseignante allemande a reçu l'intégralité de son salaire durant 16 ans

Une enseignante a défrayé la chronique en Allemagne: bien que cette femme n'ait pas travaillé depuis 2009, elle a perçu entre 5051 euros et 6174 euros par mois selon le journal «Bild», sans que personne dans l'administration ne s'en rende compte.

L'histoire a commencé en 2003, lorsque cette femme a commencé à enseigner au lycée professionnel de Wesel, près d'Essen. Elle est tombée malade en août 2009 à cause de problèmes psychiques. Elle a alors régulièrement fait prolonger ses certificats d'arrêt maladie. Lorsqu'un nouveau directeur est arrivé en 2015, elle était déjà tombée dans l'oubli. «Je n'ai jamais entendu le nom de cette enseignante», a-t-il déclaré à «Bild».

«Beaucoup de questions»

Ce n'est qu'au printemps 2024 que son cas a attiré l'attention de l'inspection scolaire. Un examen médical officiel a été ordonné, contre lequel l'enseignante a engagé une procédure juridique. Cependant, deux tribunaux administratifs ont tous deux rejeté ses recours.

La ministre de l'Education de la Rhénanie-du-Nord-Westphalie, Dorothee Feller, est surprise: «Je me pose beaucoup de questions, car je n'ai jamais vu un tel cas», a-t-elle déclaré à la chaîne de télévision locale WDR. Le gouvernement du district de Düsseldorf est en train de traiter l'affaire, mais ne peut fournir davantage d'informations en raison de la procédure en cours.

Depuis 2019, on trouve plusieurs mentions en ligne d'une naturopathe portant le même nom que la femme concernée, comme le rapporte encore «Bild». Sur l'un de ses réseaux sociaux, l'enseignante a indiqué avoir suivi une formation continue en naturopathie. Une enquête est en cours pour éclaircir les circonstances salariales.

Quid en Suisse?

En Suisse, un tel cas serait impensable. En effet, en cas de maladie, les enseignants ne reçoivent leur salaire que pour une durée limitée. Ceux qui ont un CDI sont généralement payés durant deux ans au maximum: la première année à 100%, tandis que la deuxième année varie entre 80 ou 90% selon le canton.

Verser un salaire complet pour une durée indéterminée, comme c'est le cas avec cette affaire en Allemagne, n'existe pas en Suisse. Pour recevoir leur salaire, les enseignants doivent justifier leur incapacité de travail par le biais d'un certificat médical, limité à deux ans maximum.

Les mêmes règles s'appliquent aux contrats à durée déterminée, mais uniquement jusqu’à la fin de la relation de travail.