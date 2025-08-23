DE
Des milliers de francs envolés
Un escroc ukrainien arnaque des personnes âgées en Suisse

Un escroc ukrainien de 38 ans a été arrêté à Bauma (ZH) pour avoir incité un homme de 76 ans à investir des dizaines de milliers de francs en ligne. La police cantonale zurichoise a appréhendé le suspect lors d'une remise d'argent.
Publié: 16:21 heures
Un escroc ukrainien de 38 ans a incité un homme de 76 ans à investir des dizaines de milliers de francs en ligne. (Image d'illustration)
Photo: IMAGO/Zoonar
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La police cantonale zurichoise a arrêté vendredi soir à Bauma (ZH) un escroc présumé. Cet Ukrainien de 38 ans aurait incité un homme de 76 ans à effectuer des placements en ligne de dizaines de milliers de francs.

Fin 2024, l'homme de 76 ans est tombé sur un site web qui, selon lui, proposait des «possibilités d'investissement absolument sérieuses», écrit samedi la police cantonale zurichoise. Après un premier contact réussi, une conseillère personnelle a alors habilement établi une forte relation de confiance avec l'homme. Elle l'a incité à effectuer divers investissements pour un total de plusieurs dizaines de milliers de francs.

Ce n'est que peu à peu que la victime s'est rendu compte de la mise en scène complexe de l'escroquerie et a déposé plainte auprès de la police. Dans l'espoir de récupérer l'argent prétendument perdu, il s'est laissé convaincre par la conseillère de payer un dernier montant de plus de dix mille francs, selon les mêmes sources.

Des centaines de millions en jeu

Lors de la remise de l'argent au collecteur frauduleux, des enquêteurs de la police cantonale zurichoise se tenaient prêts et ont arrêté l'Ukrainien de 38 ans. Celui-ci a été interrogé sur les faits qui lui sont reprochés. La police cantonale examine maintenant s'il a participé à d'autres collectes d'argent. Elle va le remettre au Ministère public.

Selon la police cantonale zurichoise, des malfaiteurs escroquent chaque année des centaines de millions par le biais de plateformes de placement en ligne. En ce qui concerne les investissements en ligne, elle recommande la prudence.

