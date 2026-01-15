DE
FR

Clients trompés
Environ 1500 plaintes contre des boutiques en ligne frauduleuses

En Suisse, 1500 plaintes liées au dropshipping ont été enregistrées, selon Konsumentenschutz. Ces fausses boutiques trompent les consommateurs avec des produits de mauvaise qualité ou inexistants, sans aucun remboursement.
Publié: 18:25 heures
1/2
Près de 1500 plaintes ont été déposées en Suisse contre des fausses boutiques en ligne.
Photo: Shutterstock
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Pas moins de 1500 plaintes liées au dropshipping ont été déposées en Suisse, indique l'organisation des consommateurs alémaniques Konsumentenschutz. Ces fausses boutiques en ligne agacent particulièrement les consommateurs. Au total, la fondation a reçu 8640 demandes de conseil, plaintes et signalements liés au dropshipping, indique-t-elle jeudi dans un communiqué.

La manœuvre, qui n'est pas interdite en Suisse, consiste à vendre en ligne des marchandises que les commerçants n'ont pas en stock. Bien souvent, les clients reçoivent des produits de très mauvaise qualité, ou alors pas de produit du tout, sans possibilité de remboursement.

Arnaques pour des abonnements

Plusieurs boutiques en ligne se sont récemment fait passer pour des entreprises suisses traditionnelles. Les acheteurs ont, après une longue attente, reçu des produits de qualité inférieure provenant directement de Chine. Un retour ou un remboursement était pratiquement impossible.

Konsumentenschutz tient une liste des sites internet frauduleux et a dénoncé plusieurs exploitants cet été. L'organisation fait aussi état de nombreuses arnaques pour des abonnements sur des sites de rencontres par exemple.

Les opérateurs téléphoniques figurent également en bonne place sur la liste noire de l'association. Cette dernière a porté plainte contre Sunrise en 2024 pour concurrence déloyale. Le cas est toujours en cours.

