Plusieurs personnes rapportent recevoir des demandes de paiement douteuses pour des taxes de circulation en Italie prétendument impayées. Le TCS connaît les démarches à suivre pour gérer ces courriers indésirables.

Marian Nadler

«Depuis 2023, je reçois environ trois ou quatre fois par an des factures d'Italie. Il s'agit de péages d'autoroute prétendument non payés en 2016», explique Simon M.* à Blick. Seulement voilà: «A l'époque, je conduisais une voiture de fonction qui n'était même pas enregistrée à mon nom. Ma femme et moi n'avons déménagé à Zurich qu'en 2023. Malgré cela, ma plaque d'immatriculation actuelle, qui est zurichoise, apparaît toujours dans les demandes, comme si j'avais déjà roulé avec en 2016.»

Ce lecteur-reporter rapporte que les Italiens ont entre-temps mandaté une société de recouvrement suisse basée dans le canton de Vaud. «J'ai reçu une facture de 150 francs.»

Mauvaises évaluations en ligne

L'homme, qui souhaite rester anonyme, flaire l'arnaque. Il décide alors de jeter un coup d'œil sur les évaluations en ligne. Et cela prouve que le Zurichois n'a peut-être pas tort.

Certains utilisateurs se plaignent d'avoir reçu des amendes de stationnement alors qu'ils ne possèdent pas de voiture. Une autre personne raconte qu'elle a reçu une facture pour un péage autoroutier. «Le numéro d'immatriculation qui figure sur la facture ne correspond pas à notre numéro d'immatriculation», rédige-t-elle dans un commentaire. Des factures ont également été envoyées pour des péages autoroutiers d'autres pays, comme le Portugal. Et ce n'est pas tout: des personnes expliquent qu'elles ont été amendées pour des tickets de bus impayés alors qu'elles affirment ne pas emprunter le bus.

Blick a demandé au bureau de recouvrement vaudois concerné de prendre position, mais n'a pas encore reçu de réponse.

Les conseils du TCS

Que faire lorsqu'une telle facture arrive dans votre boîte aux lettres? Le Touring Club Suisse (TCS) donne des conseils à ce sujet. Des automobilistes ont déjà signalé des erreurs au TCS: ils ont par exemple indiqué avoir reçu des factures de péage – parfois des années après le supposé incident.

«Des plaintes ont été déposées contre des sociétés de recouvrement qui ont envoyé des factures pour des véhicules que les destinataires ne possédaient pas ou n'avaient jamais conduits», déclare la porte-parole Vanessa Flack. Et d'ajouter: «Des cas manifestement erronés ont été signalés: des péages ont été demandés pour une voiture au lieu d'une moto, ou des numéros d'immatriculation erronés.»

«Si la facture semble incompréhensible, notamment si l’on n’était pas présent sur l’autoroute à la date indiquée, il est préférable de contester par écrit», conseille la porte-parole Vanessa Flack. Il est important de ne pas ignorer les courriers reçus. En cas de doute, il peut être pertinent de demander des justificatifs. Autre point essentiel: «Conservez tous les documents et échanges au cas où un différend surviendrait.» C’est ce qu’a fait Simon M., qui a décidé de faire appel à un avocat.

* Nom modifié