Au menu de ce jeudi 18 septembre: la validation sensible du Seco, le scrutin opaque de Weisse Arena, les prix XXL d'un chocolatier suisse, les rassemblements opposés à Lausanne et pour finir un accord sur le climat qui divise.

Le Seco a autorisé pour plus de 100 millions de machines-outils vers entreprises mixtes russes. Photo: KEYSTONE

«Froid à la Saint-Joseph, annonce bientôt la neige», dit le dicton du jour. Mais avec le soleil et les températures douces annoncées ce jeudi 18 septembre, la doudoune peut encore attendre. Côté actualité, Blick, avec l’aide de l'ATS, vous propose un tour d’horizon des infos suisses du jour. C’est parti !

1 Plus de 100 millions de francs d’exportations vers la Russie

Le Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) a autorisé plus de 90 exportations de machines-outils à double usage entre 2016 et 2022, rapporte la «Wochenzeitung». La valeur des livraisons effectivement effectuées devrait, selon le Seco, dépasser les 100 millions de francs, écrit le journal. Le montant exact ne peut être chiffré, une partie des documents ayant été caviardée. Les destinataires finaux sont 20 entreprises de type mixte russes, pour la plupart des sites de production centraux de l'industrie russe de l'armement, note le journal. Les biens à double usage sont des biens qui peuvent être utilisés à des fins aussi bien militaires que civiles.

2 Un scrutin opaque pour l'achat de domaines skiables

Peu d'informations sont disponibles concernant le projet d'achat de l'infrastructure des remontées mécaniques Weisse Arena par les trois communes grisonnes de Flims, Laax et Falera, rapporte la «Südostschweiz». Ni le prix de vente ni les détails du contrat de bail ne sont connus, écrit le journal. Les électeurs n'en sauront pas plus avant le 23 septembre, soit environ quatre semaines avant la date du scrutin. Les négociations entre les communes et la Weisse Arena sont en cours de finalisation, a déclaré Christoph Schmidt, président de la commune de Flims. Le calendrier serré s'explique par le fait que les parties doivent d'abord se mettre d'accord. De plus, les responsables souhaitent aussi laisser moins de place aux spéculations, a encore déclaré Christoph Schmidt.

3 Un chocolatier fait flamber ses prix de 63%

Le fabricant de chocolat Barry Callebaut a augmenté ses prix de 63% pour ses clients au cours de l'exercice en cours, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». «En revanche, notre volume des ventes n'a baissé que de 6,3 % au cours de la même période», a déclaré son directeur Peter Feld dans une interview accordée au journal. Barry Callebaut a mis en œuvre une grande partie des ajustements de prix. Les trois quarts de la restructuration annoncée ont été réalisés et devraient être achevés l'été prochain.

4 Deux rassemblements concurrents prévus à Lausanne

Deux rassemblements en lien avec le conflit au Proche-Orient se tiennent jeudi en fin de journée au centre-ville de Lausanne. L'association Suisse-Israël (ASI) organise une marche silencieuse sous le slogan «Pour Israël contre l'antisémitisme». Le départ sera donné vers 18h15 à la place St-Laurent. Dans le même temps, vers 18h00, une mobilisation propalestinienne est annoncée à la place de la Riponne, comme une contre-manifestation à la première. Face à d'éventuels risques de débordements, la police de Lausanne dit être attentive à l'évolution de la situation sécuritaire.

5 Un accord sur le climat divise le Parlement suisse

Le National devrait accepter jeudi un accord sur le changement climatique, le commerce et la durabilité, signé par la Suisse, le Costa Rica, l'Islande et la Nouvelle-Zélande. Ce traité prévoit de tirer parti d'instruments de politique commerciale pour soutenir la transition vers des économies à faibles émissions, résilientes face au changement climatique et durable, selon le Conseil fédéral. L'UDC est opposée, estimant que l'accord n'apporterait aucun avantage effectif à la Suisse et pourrait peut-être même restreindre sa marge de manœuvre.