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Accident de camions
Un militaire blessé dans une sortie de route aux Grisons

Un militaire a été blessé jeudi à Sedrun, dans les Grisons, lorsqu’un camion militaire a quitté la route de l’Oberalp. Héliporté à Coire par la Rega, il participait à un exercice. Une enquête est en cours.
Publié: il y a 11 minutes
Un camion militaire a quitté la route du col de l'Oberalp jeudi après-midi près de Sedrun. (image d'illustration)
Photo: Keystone
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ATS Agence télégraphique suisse

Un militaire a été blessé jeudi après-midi dans un accident de la circulation à Sedrun, dans la commune grisonne de Tujetsch. Il a été héliporté à l'hôpital de Coire par la Rega.

Le camion qu'il conduisait est sorti de la route du col de l'Oberalp peu avant 16h00, pour une raison encore inconnue, a indiqué vendredi l'armée. Le véhicule s'est immobilisé après avoir parcouru une centaine de mètres.

L'accident s'est produit lors d'un exercice du bataillon d'ondes dirigées 4, qui effectue actuellement son cours de répétition. La police cantonale, les pompiers et les services de secours sont intervenus. La Justice militaire a ouvert une enquête.

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