DE
FR

La Suisse pas assez prête?
Martin Pfister a dû justifier son budget devant l'OTAN

A la Conférence de Munich, Martin Pfister a dû justifier les faibles dépenses militaires suisses, sous 1% du PIB. Il a défendu la stratégie helvétique face aux critiques, notamment de l’OTAN.
Publié: 22:26 heures
1/2
A la Conférence de Munich, Martin Pfister a dû justifier les faibles dépenses militaires suisses.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le conseiller fédéral Martin Pfister a pu constater au cours de la Conférence de Munich à quel point les dépenses comparativement modestes de la Suisse en matière de défense nécessitaient des explications, surtout dans le contexte actuel d'instabilité politique mondiale.

A lire aussi
Les programmes les plus importants du DDPS sont à la traine
Aveu de faiblesse à Berne
Les programmes les plus importants du DDPS sont à la traine
Même le Conseil fédéral ne croit pas au projet de financement de Martin Pfister
Hausse de la TVA pour l'armée
Martin Pfister fait cavalier seul pour un projet voué à l'échec

La Suisse a été critiquée pour ne pas consacrer même 1% de son produit intérieur brut à la défense, a déclaré Martin Pfister samedi soir sur les ondes de la télévision alémanique SRF. Les pays membres de l'OTAN se sont quant à eux engagés à dépenser cinq fois plus, soit 5%, pour les dépenses de défense au sens large.

Martin Pfister a notamment rencontré ses homologues des pays baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie) ainsi que de Slovénie et d'Irlande, auxquels il a présenté la politique suisse en matière de défense et de sécurité, a indiqué samedi Renato Kalbermatten, porte-parole du Département fédéral de la défense (DDPS), à l'agence de presse Keystone-ATS. Les discussions ont également porté sur la coopération et les exercices communs. Martin Pfister participait pour la première fois à la Conférence de Munich.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Présenté par
L'ex-star du ski Beat Feuz évoque les moments les plus particuliers de sa carrière
Emotionnel, drôle et bizarre
L'ex-star du ski Beat Feuz revient sur les moments insolites de sa carrière
Qui remportera le quiz olympique?
Présenté par
Qui remportera le quiz olympique?
Testez vos connaissances
Qui remportera le quiz olympique?
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Présenté par
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Profiter, malgré le creux de janvier
Les meilleurs vins à moins de 10 francs
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Présenté par
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
L'histoire d'une réussite
Des Jeux en fauteuil roulant aux Jeux paralympiques
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Présenté par
Investir en 2026: rester calme et avancer pas à pas
Conseils d'un expert financier
Comment investir votre argent en 2026?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus