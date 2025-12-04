DE
Production suisse renforcée
Le nouveau pistolet de service de l'armée a été choisi

L'armée suisse choisit le SIG Sauer P320 comme nouveau pistolet de service. Armasuisse a sélectionné ce modèle pour son coût total le plus bas sur 30 ans. Le fabricant allemand s'engage à délocaliser une partie de la production en Suisse.
Publié: 17:11 heures
L’armée suisse a besoin de 140'000 nouveaux pistolets de service. Armasuisse a choisi le nouveau SIG Sauer P320.
Photo: Armasuisse
ATS Agence télégraphique suisse

L’Office fédéral de l’armement armasuisse a terminé l’évaluation d’un nouveau pistolet de service et a choisi un modèle: le SIG Sauer P320. Le fabricant s’est engagé à mettre en place la production en Suisse.

Sur la base des exigences militaires, armasuisse a invité plusieurs fournisseurs à soumettre leur dossier, explique l'office jeudi. Les pistolets de trois fabricants ont été sélectionnés pour un examen approfondi en 2024.

Des coûts bas

L’évaluation économique de tous les systèmes d’armes a clairement montré que le SIG Sauer P320 engendre les coûts totaux les plus bas sur la durée d’utilisation prévue de 30 ans. L'Allemand SIG Sauer s’est engagé à délocaliser en Suisse des éléments essentiels de la production, contribuant à renforcer le site helvétique, poursuit armasuisse.

L’armée suisse a besoin de 140'000 nouveaux pistolets de service. Le message sur l’armée 26 prévoit l’acquisition d’une première tranche de 50'000 armes. Le nouveau SIG Sauer P320 remplacer l’actuel pistolet standard, le SIG P220 (pistolet 75), introduit il y a une cinquantaine d’années.

