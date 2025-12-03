DE
FR

Contre la délocalisation
Le Conseil des Etats presse le gouvernement sur les munitions

Le Conseil des Etats suisse soutient le maintien de la production de munitions nationale. Une motion visant à empêcher la délocalisation de SwissP Defense, anciennement Ammotec, a été adoptée par 35 voix contre 3.
Publié: 13:01 heures
Les Etats refusent de délocaliser la production de munitions.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

La Suisse doit maintenir sa production de munitions. Le Conseil des Etats a soutenu mercredi par 35 voix contre 3 une motion de Werner Salzmann (UDC/BE) visant à empêcher la délocalisation du spécialiste des munitions du groupement d'armement SwissP Defense (anciennement Ammotec).

La vente d'Ammotec, issue de la séparation de Ruag, avait été actée par le Parlement en 2021. Mais pour le Bernois, cela a été une «grave erreur». La fabrique de munitions, qui a été vendue à la société italienne Beretta, est très importante pour la sécurité de notre pays.

Analyses prévues

Le site de production de Thoune (BE) se trouve dans une situation économique difficile. Beretta envisage de stopper la production ou de la délocaliser à l’étranger, a rappelé le Bernois.

En achetant RUAG Ammotec, Berreta s'est seulement engagée à maintenir la production sur le site de Thoune. Du point de vue de la sécurité, la Suisse ne peut pas se permettre de perdre une entreprise de production de munitions supplémentaire. Le Conseil fédéral doit se préparer à cette éventualité et prévoir des mesures appropriées.

Celui-ci reconnaît qu'en raison de la détérioration de la situation sécuritaire, l’acquisition et le stockage de munitions en quantité suffisante ont repris de l'importance. Il a mis à l'étude différentes mesures visant à améliorer la sécurité d’approvisionnement. Une coopération stratégique entre la Confédération et SwissP fait partie des options possibles.

Le gouvernement veut d'abord examiner cette piste et procéder à une analyse et à une évaluation approfondies.

