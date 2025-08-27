Un juge UDC argovien aurait renversé un écolier de douze ans sur un passage piéton à Frick (AG). L'incident fait l'objet d'une enquête du ministère public.

Un juge argovien aurait renversé un garçon de 12 ans... avant de s'en aller

1/7 L'écolier de 12 ans a parlé de l'incident à Tele M1. Selon son père, il ne souhaite plus s'exprimer auprès de Blick. Photo: Screenshot Tele M1

L’incident s’est produit la semaine dernière, mercredi 20 août. Selon la police cantonale argovienne, «un élève a été renversé par un SUV sur un passage piéton» à Frick (AG). Elle précise que «le conducteur est brièvement sorti de son véhicule, a insulté l’adolescent, puis a repris la route avec sa passagère d'origine asiatique». L’élève a souffert d’une fracture du pouce ainsi que d’écorchures et de contusions. La police a alors lancé un appel à témoins.

Les recherches de Blick montrent que l’automobiliste est désormais identifié. Il s’agirait d’un juge de l'Union démocratique centre d'Argovie*. «Nous pouvons confirmer que la personne mentionnée est bien le conducteur présumé impliqué», déclare Adrian Schuler, du ministère public argovien. «A ce stade, nous ne disposons toutefois que des déclarations des personnes concernées.»

Accélération soudaine

L’incident a eu lieu mercredi dernier vers 13h40 à la Dammstrasse. L’enfant de 12 ans* a expliqué à la chaîne régionale Tele M1 que la voiture «s’est d’abord arrêtée» avant de «soudainement accélérer».

D’après la police, le SUV aurait «roulé» puis «touché» l’élève. Le garçon a même affirmé lors de son interview: «Il m’a percuté et je suis tombé. Ma trottinette électrique m’est alors tombée dessus.»

«Tu dois mieux regarder!»

A la télévision, l’enfant a montré son pouce blessé ainsi que ses contusions au coude et à la jambe. Il assure que l’homme l’a encore insulté, lui lançant: «Tu dois faire plus attention, regarde mieux!» Le garçon espère que le conducteur sera retrouvé, sanctionné et qu’il présentera ses excuses. «J’adorerais ça», confie-t-il.

Selon les informations de Blick, le conducteur s’est présenté à la police après l’appel à témoins. Celle-ci l’a ensuite auditionné. Interrogé par Blick, le juge n’a pas souhaité commenter l’affaire et a menacé au contraire d’engager des poursuites judiciaires. Son récit des faits serait très différent de celui de l’enfant.

L'élève ne veut plus s'exprimer

«Le ministère public a pour mission d’établir le déroulement exact des faits et de préserver les preuves à charge et à décharge», précise Adrian Schuler. Il est donc trop tôt pour déterminer s’il y a eu collision et, le cas échéant, quel usager de la route a commis une faute.

La famille du garçon, interrogée par Blick, a indiqué ne plus vouloir faire de déclarations. A Tele M1, le jeune a toutefois confié regretter de ne plus pouvoir aller à la piscine ni pratiquer de sport.

Pas d'arrestation

Aucune mesure comme une arrestation ou une détention, n’a été décidée envers l'automobiliste. «Elles seraient disproportionnées au vu des soupçons actuels», souligne encore Adrian Schuler.

Il est également trop tôt pour qualifier juridiquement l’affaire, qu’il s’agisse d’une contravention, de lésions corporelles par négligence ou d’un délit de fuite. «Dans l’ensemble, il s’agit d’une procédure en cours où de nombreux points restent ouverts», ajoute le porte-parole du ministère public. Le juge mis en cause bénéficie de la présomption d'innocence.

* Noms connus de la rédaction