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L'horreur dans le Rhin
Trois hommes découvrent le corps d'un homme flottant dans un sac poubelle

Dans la commune argovienne de Stein, des passants ont fait une terrible découverte dimanche matin. Le corps d'un homme se trouvait dans la rivière.
Publié: il y a 4 minutes
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Une dépouille aurait été retrouvée à Stein, dans le canton d'Argovie.
Photo: Google Maps
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Angela Rosser, Mattia Jutzeler et ATS Agence télégraphique suisse

Un lecteur de Blick a signalé la découverte du corps d'un homme à Stein, dans le canton d'Argovie. Le corps aurait été retrouvé flottant dans le Rhin. Selon ce lecteur, il s'agissait d'un demandeur d'asile hébergé au centre de réfugiés voisin. La police argovienne précise que les circonstances suggèrent un homicide. L'identité de l'homme décédé n'a pas encore été établie.

Le lecteur, avec deux autres hommes qui se trouvaient sur place dimanche matin, ont remarqué un sac dans l'eau. Ils l'ont ramené sur la berge et y ont trouvé une jambe humaine, a indiqué lundi la police cantonale d'Argovie.

Informée peu après 07h30, la police s'est rendue sur place et a ouvert une vaste enquête. Les recherches à l’aide d’un bateau et de plongeurs de la police ont permis de retrouver dans l'eau d'autres sacs contenant des parties d'un cadavre de sexe masculin.

Les informations concernant les circonstances, le lieu du crime et l'identité des auteurs ne sont pour l'heure pas clairs. Le ministère public a ouvert une enquête pénale. L'Institut de médecine légale d'Argovie procède à l'autopsie du corps afin de déterminer les circonstances du décès et l'identité de la victime.

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