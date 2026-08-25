En Argovie, le port du voile islamique à l'école pour les moins de 16 ans pourrait être interdit. Le parlement cantonal a adopté mardi une motion en ce sens, malgré l'opposition de l'exécutif en raison de doutes juridiques.

L'Argovie veut interdire le port du voile aux élèves de moins de 16 ans

L'Argovie veut interdire le port du voile aux élèves de moins de 16 ans

ATS Agence télégraphique suisse

Le parlement argovien veut interdire le port du voile islamique à l'école pour les élèves de moins de 16 ans. Il a approuvé, mardi, une motion en ce sens. Le gouvernement cantonal doit désormais élaborer un projet de modification de loi à cette fin.

Les députés ont adopté, par 78 voix contre 54, le texte soutenu par l'UDC, le PLR, l'UDF et une partie du Centre après un débat houleux. L'exécutif argovien s'y était opposé en raison des obstacles juridiques, de possibles atteintes à la constitution et d'une ancienne décision du Tribunal fédéral soulignant la neutralité des autorités scolaires face à la religion.

Egalité hommes/femmes

A droite, le motionnaire Adrian Schoop (PLR) a relevé que le combat pour l'égalité hommes/femmes durait depuis des décennies, mais que l'on était, aujourd'hui, prêt à «importer» de plus en plus de cultures qui la restreignent. Aucune enfant ne porte le voile volontairement, ont souligné d'autres députés libéraux-radicaux.

Des députés du Centre en ont appelé à la protection des filles dans la société. Pour l'UDC, le voile n'a rien à faire à l'école.

Iniquité entre les religions

Parmi les opposants au texte, les Vert'libéraux ont estimé que cette interdiction était tournée uniquement contre l'islam, la kipa juive restant, par exemple, autorisée pour les garçons. Pour le PS, il est clair que cette interdiction n'est pas applicable sur le plan juridique en raison de la protection contre les discriminations. Les Vert-e-s ont exigé, en vain, davantage de protection des enfants et de protection «à la place d'une politique symbolique qui n'aide personne».

Le sujet du voile islamique à l'école ne fait pas seulement débat en Argovie. Dans le canton de Zurich, une motion libérale-radicale identique a été déposée. Elle a le soutien du gouvernement cantonal.

D'autres motions en ce sens ont été déposées aux Chambres fédérales. En terres st-galloises, le parlement a approuvé, en juin, une motion exigeant l'interdiction faite aux enseignantes de porter le voile à l'école obligatoire.