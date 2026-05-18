Les travaux du deuxième tunnel routier au Gothard progressent. «Paulina» a repris ses activités lundi, tandis qu’«Alessandra» avance depuis le nord, avec le faux-plafond et l’aménagement intérieur également en cours.

ATS Agence télégraphique suisse

Après une interruption due à un éboulement dans le chantier du tunnel du Gothard, le tunnelier «Paulina» a repris ses activités lundi. Selon la Confédération, la construction du deuxième tunnel routier progresse des deux côtés du Gothard.

Le percement de la zone sud se déroule aussi comme prévu, a indiqué l'Office fédéral des routes (OFROU). Environ 75% des travaux sont déjà achevés, il ne reste plus qu'une centaine de mètres à creuser pour atteindre la fin de la zone géologique perturbée.

L’aménagement intérieur a commencé

Le percement de l'autre tunnelier ("Alessandra") depuis le nord se déroule tout aussi bien. Selon l’OFROU, environ la moitié du tronçon a pu être percée jusqu’au mètre 4000 du tunnel. Le tunnelier est actuellement en maintenance. Pendant ce temps, le faux-plafond du tunnel d’accès est en cours de réalisation. Par ailleurs, l’aménagement intérieur a commencé sur les premiers mètres du tunnel.

En avril, les travaux préparatoires en vue de la rénovation prochaine du premier tube du Gothard à partir de 2030 ont également été lancés. Dans un premier temps, les caniveaux contenant de l’amiante seront retirés, selon l’OFROU. Ces travaux doivent durer trois ans.