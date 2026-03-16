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Après seulement neuf mois
Une PDG de la pharma suisse claque tout à la surprise générale

Srishti Gupta quitte son poste de PDG d'Idorsia à la surprise générale. L'épouse du patron de Novartis Vas Narasimhan n'avait pris ses fonctions qu'en juillet 2025.
Publié: il y a 2 minutes
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Un changement inattendu intervient à la tête d'Idorsia.
Photo: Idorsia
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Michael Hotz

Mais se passe-t-il chez Idorsia? L’entreprise pharmaceutique basée à Allschwil, dans le canton de Bâle-Campagne, essuie un second départ à sa tête en l'espace de neuf mois seulement.

Lundi, l'entreprise a annoncé de manière inattendue le départ de sa directrice générale, Srishti Gupta, qui renonce également à son siège au conseil d’administration. L’épouse du patron de Novartis, Vas Narasimhan, n’avait pourtant pris ses fonctions qu’en juillet dernier. Elle avait alors succédé à André C. Muller, brusquement écarté de son poste.

Aucune raison évoquée

«Diriger Idorsia et travailler avec une équipe aussi talentueuse et engagée durant une phase aussi importante pour l’entreprise a été un immense honneur. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble», déclare Srishti Gupta dans le communiqué. Aucune raison n’est toutefois avancée pour expliquer son départ.

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Le conseil d’administration s'est lancé à la recherche d’un nouveau directeur général, précise encore l’entreprise. Lors de la prochaine assemblée générale, prévue le 6 mai, des candidats indépendants devraient être présentés. En attendant, le président du conseil d’administration, Jean-Paul Clozel, assurera l’intérim à la tête du groupe.

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