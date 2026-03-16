Srishti Gupta quitte son poste de PDG d'Idorsia à la surprise générale. L'épouse du patron de Novartis Vas Narasimhan n'avait pris ses fonctions qu'en juillet 2025.

Une PDG de la pharma suisse claque tout à la surprise générale

Une PDG de la pharma suisse claque tout à la surprise générale

Michael Hotz

Mais se passe-t-il chez Idorsia? L’entreprise pharmaceutique basée à Allschwil, dans le canton de Bâle-Campagne, essuie un second départ à sa tête en l'espace de neuf mois seulement.

Lundi, l'entreprise a annoncé de manière inattendue le départ de sa directrice générale, Srishti Gupta, qui renonce également à son siège au conseil d’administration. L’épouse du patron de Novartis, Vas Narasimhan, n’avait pourtant pris ses fonctions qu’en juillet dernier. Elle avait alors succédé à André C. Muller, brusquement écarté de son poste.

Aucune raison évoquée

«Diriger Idorsia et travailler avec une équipe aussi talentueuse et engagée durant une phase aussi importante pour l’entreprise a été un immense honneur. Je suis fière de ce que nous avons accompli ensemble», déclare Srishti Gupta dans le communiqué. Aucune raison n’est toutefois avancée pour expliquer son départ.

Le conseil d’administration s'est lancé à la recherche d’un nouveau directeur général, précise encore l’entreprise. Lors de la prochaine assemblée générale, prévue le 6 mai, des candidats indépendants devraient être présentés. En attendant, le président du conseil d’administration, Jean-Paul Clozel, assurera l’intérim à la tête du groupe.