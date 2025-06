Le PS a récolté près de 130'000 signatures pour son appel pour Gaza qu'il a remis lundi à la Chancellerie fédérale. Photo: Anadolu via Getty Images

Le PS Suisse a remis lundi les signatures de son appel pour Gaza à la Chancellerie fédérale. Selon ce parti, «l’inaction de la Suisse officielle devient de plus en plus insupportable». Environ 130'000 personnes appellent le conseiller fédéral Ignazio Cassis à agir «dès maintenant».

«Le Conseil fédéral ne peut plus rester silencieux, maintenant que les signatures ont été remises à la Chancellerie fédérale, que 55 anciens diplomates, deux anciennes conseillères fédérales Ruth Dreifuss et Micheline Calmy-Rey, et de nombreux employés du DFAE ont appelés à agir», affirme Cédric Wermuth, co-président du parti socialiste suisse dans un communiqué lundi. Les quelque 130'000 signatures ont été récoltées en un peu plus d'une semaine, selon le PS.

«Nos demandes au Conseil fédéral restent les mêmes, a poursuivi Mattea Meyer, co-présidente du PS. Soutenir les efforts internationaux afin que l’aide humanitaire puisse à nouveau parvenir aux Gazaouis, condamner les crimes de guerre et empêcher le nettoyage ethnique qui menace, adopter les sanctions de l’UE contre les colons israéliens, reconnaître l’État palestinien et renforcer son engagement pour libérer les otages restés aux mains du Hamas.»

