DE
FR

Amortissement des emprunts AT-1
Credit Suisse: les documents de la FINMA restent confidentiels

Le Tribunal fédéral refuse pour l'instant l'accès des parties aux dossiers de la FINMA concernant l'amortissement des 16 milliards de francs d'emprunts AT-1 de Credit Suisse, suite à une décision contestée de 2023.
Publié: il y a 43 minutes
Dans ses décisions, le Tribunal fédéral confirme que figurent dans le dossier de la FINMA des documents qui doivent potentiellement être écartés pour des motifs de confidentialité.
Photo: IMAGO/ZUMA Wire
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Les parties dans la procédure de recours contre l'amortissement des emprunts AT-1 de Credit Suisse ne peuvent pas consulter à ce stade les dossiers que la FINMA a transmis au Tribunal administratif fédéral. Tel est l'avis du Tribunal fédéral.

A lire aussi
La fusion UBS–Credit Suisse entraîne une disparition record des succursales bancaires
Du jamais vu depuis 1999
Les banques locales meurent après la fusion UBS–Credit Suisse
UBS fait monter la pression sur les ex-employés de Credit Suisse menacés
Fini les privilèges!
Chez UBS, les anciens de Credit Suisse devront trimer jusqu'au licenciement

Dans une décision partielle rendue à mi-octobre 2025, le Tribunal administratif fédéral a annulé la décision de l'Autorité de surveillance des marchés financiers (FINMA) rendue le 19 mars 2023. Ce jour-là, la FINMA avait annoncé que les emprunts AT-1 de Credit Suisse, qui s'élevaient à quelque 16 milliards de francs, seraient amortis à la valeur 0.

La FINMA et UBS ont recouru devant le Tribunal fédéral qui, en décembre déjà, a accordé l'effet suspensif. Dans deux décisions publiées mardi, la 2e Cour de droit public a désormais réglé l'accès au dossier des participants à la procédure.

Secrets éventuels

Ainsi, trois sociétés qui l'ont emporté devant le Tribunal administratif fédéral pourront consulter la quasi-totalité des documents. Font exception les dossiers que la FINMA a adressé à l'instance précédente. Les autres parties n'y avaient pas eu accès, ce qui est possible à certaines conditions.

Dans ses décisions, le Tribunal fédéral confirme que figurent dans le dossier de la FINMA des documents qui doivent potentiellement être écartés pour des motifs de confidentialité. La cour se réserve la possibilité d'accorder un droit de consultation s'il devait s'avérer nécessaire d'en communiquer certains à un stade ultérieur de la procédure. (décisions 2C_662/2025 et 2C_661/2025 du 27 février 2026)

Découvrez nos contenus sponsorisés
Calme et concentration aux heures de pointe
Présenté par
Calme et concentration aux heures de pointe
Leadership innovant
Calme et concentration aux heures de pointe
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Présenté par
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Philipp Probst, professionnel du barbecue, nous parle des tendances et de ses préférences
«Désormais, on fait des barbecues toute l’année»
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
Présenté par
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
De la Vénétie à la Californie
Voici les régions viticoles les plus passionnantes du monde
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Présenté par
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Un nouvel espoir pour des familles, comme celle d’Amjad, 7 ans
«Ici, l’enfance n’existe que par moments»
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Présenté par
Ces Suissesses qui font parler d’elles
Postfinance Womens League
Ces Suissesses font les gros titres
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Présenté par
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Bonnes affaires
Les meilleurs véhicules électriques d’occasion en 2026
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Présenté par
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Testez une nouveauté mondiale
Comment se comporte la nouvelle Lexus avec un volant de course?
Pour un après-ski élégant
Présenté par
Pour un après-ski élégant
Ces vins accompagnent idéalement les vacances d’hiver
Pour un après-ski élégant
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Présenté par
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Du cœur à l’ouvrage
Au Buechberg, la routine des soins se fait sans stress
Articles les plus lus
    Articles les plus lus