Qui aimerait compter une Suissesse ou un Suisse parmi ses amis? La réponse varie fortement d’un pays à l’autre, comme le révèle une enquête internationale. Si certains apprécient particulièrement les Suisses, d’autres se montrent nettement moins enthousiastes à l’idée de les avoir dans leur cercle d’amis.

En bref Les Suisses sont bien perçus à l'étranger

Selon un classement d'amitié potentielle, ils sont recherchés à l'international comme amis proches

En Allemagne, la Suisse atteint le 2e rang, et chute au 18e en Italie

Au total, la Suisse se classe au 4e rang sur 50 nations

Sven Altermatt

Il n'y a pas deux Suisses pareils, et c'est bien normal. Difficile toutefois d'échapper aux idées reçues qui collent à notre image. Alors, que vaut notre amitié? Qui a vraiment envie de nous intégrer dans son cercle intime? Une étude représentative internationale menée dans 20 pays apporte des réponses inattendues.

Cet indice, appelé l'«Anholt Nation Brands Index», évalue la réputation des pays à l'étranger. L'un des critères mesure la probabilité que l'on souhaiterait avoir un ressortissant de ce pays comme ami proche.

Sous des airs de jeu, cet indicateur a pourtant une portée officielle. A Berne, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) l'utilise attentivement pour mesurer l'image de la Suisse hors de ses frontières.

En tête chez les Allemands

Le pays qui semble le plus apprécier les Suisses est l'Allemagne: notre pays occupe la deuxième place sur 50 lorsqu'il s'agit de savoir si elle pourrait compter des amis proches de cette origine.

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En Amérique latine également, la population suisse est bien perçue. Le Brésil et le Mexique nous classent sur le podium, au 3e rang. La Suisse occupe la 4e place en Argentine, au Canada, en Corée du Sud et en Turquie. Nos voisins français nous placent au 5e rang.

Ensuite, les résultats deviennent plus contrastés. En Arabie saoudite, la Suisse se hisse au 7e rang, tandis qu’elle occupe la 8e place en Australie, en Inde, en Pologne et en Russie. Le Japon et l’Afrique du Sud la classent au 10e rang, la Chine au 11e et la Grande-Bretagne au 12e.

Moins d'euphorie chez les Italiens

Dans quels pays les Suissesses et les Suisses devraient-ils peut-être faire davantage d’efforts, un verre de vin ou de bière à la main, pour nouer des liens? En Suède, la Suisse se classe au 14e rang, contre le 15e aux Etats-Unis. Mais c’est en Italie, notre voisin du sud, que le résultat est le moins favorable: parmi les 20 pays étudiés, la Suisse n’y occupe que la 18e place pour la question de l’amitié.

Dans l’ensemble, la Suisse obtient pourtant de bons résultats en Italie dans l’indice. En revanche, l’image de la population suisse n'est pas très bonne, comme le souligne également le DFAE dans un rapport. La question de l’amitié constitue l’un des trois indicateurs retenus pour mesurer cet aspect. Sont aussi évaluées la perception des habitants d’un pays comme étant aimables et accueillants, ainsi que la disposition des personnes interrogées à employer une personne hautement qualifiée originaire de ce pays.

Sur les 20 pays interrogés, la Suisse décroche finalement la 4e place pour l’indicateur de l’amitié, une performance remarquable pour une petite nation. Même dans les pays où elle est la moins plébiscitée, la situation reste loin d’être préoccupante: parmi les 50 nations évaluées, les Suissesses et les Suisses figurent partout dans le top 20. Même l’Italie, qui les classe au dernier rang, leur attribue la 18e place. A l’échelle internationale, la Suisse s’en sort donc plutôt bien, presque comme une amie idéale.

Voici comment l'enquête a été menée: L’«Anholt Nation Brands Index» évalue chaque année la réputation de 50 Etats. Pour l’édition 2025, quelque 2000 personnes, sélectionnées de manière représentative, ont été interrogées durant l’été 2024 dans chacun des 20 pays participants. Les résultats détaillés sont ensuite publiés l’année suivante. La Suisse figure parmi les 50 Etats évalués, mais ne fait pas partie des 20 pays dans lesquels l’enquête a été menée.