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Son permis a été retiré
Un chauffard se fait flasher à 193 km/h sur l'autoroute

Un automobiliste de 22 ans a été flashé à 193 km/h sur l’A8 près d’Alpnachstad (OW), dépassant de 93 km/h la limite autorisée. Son permis a été retiré et son véhicule saisi, a annoncé la chancellerie cantonale.
Publié: 09:24 heures
Un automobiliste de 22 ans a été flashé à 193 km/h sur l’A8 près d’Alpnachstad (OW). (Image d'illustration)
Photo: Shutterstock
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ATS Agence télégraphique suisse

Un automobiliste de 22 a été flashé à 193 km/h il y a deux semaines sur l'autoroute A8 près d'Alpnachstad (OW). C'est 93 km/h de plus que la vitesse autorisée. Son permis lui a été retiré et son véhicule séquestré, a indiqué la chancellerie cantonale samedi.

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Le chauffard devra répondre de violation de la loi sur la circulation routière. Après déduction de la marge de tolérance, le dépassement de vitesse est de 86 km/h, ce qui constitue du délit de chauffard, précise le communiqué.

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