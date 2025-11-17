1/2
Le conducteur de 19 ans a été flashé une vitesse dépassant les 200 km/h.
Photo: Shutterstock
Keystone-SDA
Flashé à 204 km/h, un jeune conducteur irresponsable s'est fait pincer à une vitesse folle sur l'A12 près de Bösingen. Le chauffard de 19 ans roulait avec quatre passagers en direction de Fribourg.
L'homme a été interpellé plus tard dans un quartier industriel de Matran (FR). Un communiqué de la police cantonale fribourgeoise indique que le jeune conducteur a reconnu son excès de vitesse lors d'un interrogatoire.
Son véhicule a été confisqué et une interdiction de conduire a été prononcée à l'encontre de l'homme. Il sera également dénoncé aux autorités compétentes.
