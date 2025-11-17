DE
Rattrapé par la police
Un jeune chauffard se fait flasher à 204 km/h dans le canton de Fribourg

Un jeune automobiliste a été flashé à 204 km/h samedi midi sur l'autoroute A12 près de Bösingen (FR). Interpellé par une patrouille de police, l'homme a avoué son excès de vitesse et a reçu une interdiction de conduire.
Publié: 09:40 heures
Le conducteur de 19 ans a été flashé une vitesse dépassant les 200 km/h.
Photo: Shutterstock
Keystone-SDA

Flashé à 204 km/h, un jeune conducteur irresponsable s'est fait pincer à une vitesse folle sur l'A12 près de Bösingen. Le chauffard de 19 ans roulait avec quatre passagers en direction de Fribourg. 

L'homme a été interpellé plus tard dans un quartier industriel de Matran (FR). Un communiqué de la police cantonale fribourgeoise indique que le jeune conducteur a reconnu son excès de vitesse lors d'un interrogatoire. 

Son véhicule a été confisqué et une interdiction de conduire a été prononcée à l'encontre de l'homme. Il sera également dénoncé aux autorités compétentes. 

