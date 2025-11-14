Un Français risque un retrait de deux ans après avoir été flashé à une vitesse deux fois supérieur qu'autorisée. (image d'illustration)
Photo: KEYSTONE
ATS Agence télégraphique suisse
Un motard a été mesuré à 97 km/h dans une zone limitée à 40 km/h dans le village de Boudevilliers (NE). Il s'expose à un retrait de permis de deux ans.
Après avoir été flashé le 7 novembre en début d'après-midi par un radar mobile, ce ressortissant français de 57 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel n'a pas pu être directement intercepté par la police de la circulation.
Les gendarmes se sont alors rendus le lendemain à son domicile, indique vendredi la police neuchâteloise dans un communiqué. L'auteur du délit a ensuite été auditionné dans leurs locaux. Le chauffard sera dénoncé au Ministère public.
Découvrez nos contenus sponsorisés
Présenté par
Prévoyance: comment s’y retrouver?
Avec ces stratégies, économisez aujourd’hui et profitez plus tard
Présenté par
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Avec vidéo
Présenté par
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas