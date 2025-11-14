Publié: il y a 24 minutes

Un motard français de 57 ans a été flashé à 97 km/h dans une zone 40 à Boudevilliers (NE). Il risque un retrait de permis de deux ans et sera dénoncé au Ministère public pour ce délit de chauffard.

Flashé à 97 km/h, un Français s'expose un retrait de permis à Neuchâtel

Un Français risque un retrait de deux ans après avoir été flashé à une vitesse deux fois supérieur qu'autorisée. (image d'illustration) Photo: KEYSTONE

ATS Agence télégraphique suisse

Un motard a été mesuré à 97 km/h dans une zone limitée à 40 km/h dans le village de Boudevilliers (NE). Il s'expose à un retrait de permis de deux ans.

Après avoir été flashé le 7 novembre en début d'après-midi par un radar mobile, ce ressortissant français de 57 ans domicilié dans le canton de Neuchâtel n'a pas pu être directement intercepté par la police de la circulation.

Les gendarmes se sont alors rendus le lendemain à son domicile, indique vendredi la police neuchâteloise dans un communiqué. L'auteur du délit a ensuite été auditionné dans leurs locaux. Le chauffard sera dénoncé au Ministère public.