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Circonstances peu claires
Un motard suisse se tue dans la Forêt-Noire

La police de Fribourg-en-Brisgau a indiqué samedi qu'un motard suisse avait perdu la vie dans un accident. Aucun autre usager de la route ne serait impliqué.
Publié: 20:03 heures
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Dernière mise à jour: 20:07 heures
Photo: keystone-sda.ch
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ATS Agence télégraphique suisse

Un motard suisse a perdu la vie samedi après-midi dans un accident survenu dans la Forêt-Noire dans le sud de l'Allemagne. Selon la police, les causes de l’accident n’étaient dans un premier temps pas claires.

L’homme de 32 ans circulait peu avant 15h40 entre les localités de Lenzkirch et Holzschlag lorsqu’il a été victime d’un accident dans un virage à droite, a indiqué la préfecture de police de Fribourg-en-Brisgau, en Allemagne.

Selon le communiqué, aucun autre usager de la route n’a été impliqué dans l’accident. La police a ouvert une enquête afin de déterminer les causes de l’accident.

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